Mantienen división marchas por objetivos a protestar

Integrantes de más de 70 organizaciones no gubernamentales convocaron a la ciudadanía en general a participar en una o ambas marchas que realizarán el próximo domingo a las 12:00 horas en protesta de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por un lado, la presidenta de la organización de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, dijo que la movilización no es contra del gobierno mexicano –tampoco a favor-, sino en apoyo a los mexicanos ante las recientes órdenes ejecutivas de Trump.

“Es una marcha de apoyo a México y que nuestro país esté fortalecido y que el presidente sepa que tiene a todo México detrás de él dispuesto a luchar por nuestro país”, explicó.

Indicó que la marcha Mexicanos Unidos, que ella convoca, es la continuación de la movilización Vibra México convocada por María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, que parte a las 12:00 horas del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia.

Explicó que Mexicanos Unidos es un respaldo incondicional a México para llegar fortalecido a las negociaciones con Estados Unidos, mientras que Vibra México exige al gobierno evitar las simulaciones.

Ésta partirá del Ángel de la Independencia a las 12:00 horas rumbo al Hemiciclo a Juárez, donde, a las 14:00 horas, se entonará el Himno Nacional.

En tanto, las organizaciones Vibra México y Alto al Secuestro informaron que marcharán a mediodía del domingo, junto con integrantes de otras 75 asociaciones, desde distintos puntos de la Ciudad de México rumbo al Ángel de la Independencia, también en protesta contra las políticas del mandatario estadounidense.

En conferencia de prensa María Elena Morera Mitre, fundadora de México Unido Contra la Delincuencia; María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; Enrique Graue, rector de la UNAM; Sergio López Ayllón, director del CIDE, la activista Laura Elena Herrejón, y Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Superiores Espinosa Yglesias, leyeron el documento con los puntos clave que rodean a la movilización.

Detallaron que el contingente de Vibra México partirá del Auditorio Nacional, mientras que Mexicanos Unidos, de la organización Alto al Secuestro, saldrá del Hemiciclo a Juárez. Tienen planeado encontrarse a las 14 horas en el Ángel de la Independencia para cantar el Himno Nacional.

Aclararon que el llamado a la marcha es de y para los ciudadanos sin importar ideología, filiación política, preferencia sexual o religión.

Enrique Graue dijo que la marcha no es una marcha en contra del pueblo norteamericano, sino contra el discurso de Trump.

En tanto, Enrique Cárdenas aseguró que el interés de los mexicanos debe ir por delante de cualquier negociación y por lo tanto “daremos seguimiento en todo momento”.

Sergio López Ayllón aclaró que la marcha también busca exigir la transparencia en las negociaciones entre Estados Unidos y México para entender las acciones del gobierno.

Amparo Casar dijo que México Vibra busca sumar voces para exigir el respeto a México. No es pro gobierno ni pro Peña Nieto.

Los activistas coincidieron en señalar que es una expresión apartidista, pacífica y respetuosa para “defender los derechos de todos y todas, exigir un buen gobierno, fortalecer las instituciones y celebrar el orgullo de ser mexicanos”.

Otras de las organizaciones que participarán en la marcha son el Colegio de México, la UAM, el CIDE, Nexos, Letras Libres, Universidad Ibero, Tecnológico de Monterrey, organización de derechos humanos, así como colectivos étnicos, entre otros.