Marcus Acuña suena para Águilas

El mediocampista Marcus Acuña del Racing Club suena fuerte como el último refuerzo para las Águilas.

El también integrante de la selección albiceleste es el que más asistencias (10) para gol tuvo en el recién finalizado torneo argentino.

Por otro lado Herrera desmintió la salida del defensor Paolo Goltz al Boca Juniors.

No me han dicho nada, sabíamos que había interés por él en Boca. No sé si haya acuerdo, tendrían que preguntarle a Paolo, Santiago Baños o (Mauricio) Culebro”, dijo el entrenador americanista.

