Margarita Zavala, un peligro para México; surte efecto presión de IP: prórroga; resbalón de Elías

¿Quién le dijo a Margarita Zavala Gómez del Campo que puede ser candidata presidencial?

Su esposo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente con los colores del Partido Acción Nacional (PAN) aiga sido como aiga sido, la impulsa, la promueve y algunos medios de comunicación le hacen el juego.

¿De qué méritos goza, quien sólo ha sido asambleísta y diputada por el PAN?

Su experiencia se limita a ser la esposa de Calderón, obsesionado con el tema militar y quien declaró una guerra al narcotráfico sin estrategia y sin diagnóstico, sólo con el objetivo de legitimarse, tras el 0.56 por ciento de diferencia sobre Andrés Manuel López Obrador, con saldo de cien mil muertos y treinta mil desaparecidos.

Aquella frase ‘López Obrador, Un Peligro para México’, utilizada por Calderón en la guerra sucia contra el tabasqueño. aplica igualmente para Margarita.

La esposa del michoacano no tiene la menor idea de cómo dirigir un país, de economía, de seguridad, de política.

Cualquiera podría decir que su esposo tampoco. Y no mentiría.

Quien estará detrás de ella será precisamente Felipe y, en consecuencia, la estúpida guerra con el Ejército, la Marina y la Policía Federal en las calles, a la caza de criminales, con las sangrientas consecuencias y daños colaterales -víctimas civiles-, que hoy, con Enrique Peña Nieto, persisten, volverá.

Ridículo.

Y no se trata de un asunto de género, sino de lógica.

¿Qué puede ofrecer en Los Pinos, si siempre fue gris y, prácticamente, inexistente? Tras la pareja presidencial Vicente Fox-Marta Sahagún, su esposo le ordenó no ser protagonista.

Avida de reflectores, ayer dijo que puede vencer a López Obrador, porque el PRI va en picada -no cuenta, pues- y retó a Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación, a debatir y acusó la crisis del país.

Y aunque no miente, Osorio tiene razón cuando le pide analizar lo que hizo su esposo que, a su vez, cargó con las siete décadas de priísmo.

Abraza la bandera de la lucha anticorrupción, cuando con Fox y Calderón los casos son incontables. Sus subordinados terminaron multimillonarios.

Basta señalar, acaso el más grave, la muerte de 49 bebés en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde su prima, Marcia Matilde Gómez del Campo, era socia.

Jamás se tocó a los dueños.

Siete años después, se dictó sentencia a 22 implicados, pero a ningún pez gordo. Calderón Hinojosa no actuó en contra de su prima política, dueña de la guardería subrogada del IMSS ni de sus socios.

Estos eran Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Salido Suárez, Alfonso Escalante Hoeffer y Gildardo Urquídez Serrano.

En las sentencias sólo aparecen Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, socios y considerados responsables de la guardería.

Salido y Escalante fueron funcionarios con Eduardo Bours Castelo, dueño de Bachoco y entonces gobernador por el PRI, y todos tienen lazos de sangre y de complicidad.

La esposa de Bours Castelo, Lourdes Laborín, es sobrina de Roberto Gómez del Campo Laborín, padre de Altagracia y tío de Margarita Zavala.

Primas entre sí.

Lo grave es que los mexicanos ya demostraron no tener memoria.

Si regresó el PRI, después de esos 70 años de dictadura perfecta y pese a la ejecución no resuelta de Luis Donaldo Colosio, su candidato en 1994, cualquier cosa puede suceder.

Y las críticas, fundadas, por supuesto, del PAN al PRI por sus incumplimientos, como la baja de la energía eléctrica y el fin de los gasolinazos, son incongruentes porque con el demente Vicente Fox Quesada y el citado Calderón la corrupción y la inflación, así como el alza de la gasolina fueron una constante.

Consentidos

¿Qué le dije?

El gobierno federal reaccionó de inmediato a las exigencias y amenazas de los empresarios, de los hombres del billete, de no invertir, de retirar sus negocios y de presentar su declaración de impuestos en cero, debido a la omisión en los bloqueos y destrozos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Un día después de los amagos, que se repitieron ayer, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, anunció que se analiza diferir el pago de obligaciones con el IMSS y el Infonavit a las empresas afectadas por las movilizaciones, “aunque ello no significa exentarlas del pago”.

-Cuando ha habido situaciones de devastación o problemas, se hace un proceso de diferimiento, que no es lo mismo que exención o cancelación del pago de obligaciones, dijo.

El Estado mexicano sí interviene para que el desarrollo del país no se vea interrumpido por las acciones de protesta del magisterio disidente, aseguró el titular de la SE.

-Hay que definir financiamientos con periodos de gracia y diferimiento, y algunos pagos de derechos federales para que la gente tenga posibilidad de recuperarse, así como la intervención directa para ayudarlos a restablecerse.

Cuando protestaron en el Angel por la llamada 3de3, Enrique Peña Nieto los recibió en Los Pinos y la vetó. Y se quejan de la CNTE.

Buen chiste

Otro que se voló la barda es el joven Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI.

El fin de semana se aventó la puntada de asegurar que, en su partido, el 99.9 por ciento de los funcionarios es honesto.

Vámonos: Resbalón de Edgar Elías Azar, presidente del TSJ capitalino. La modelo colombiana Stephanie Magón no murió a golpes, como aseguró el martes.

La Procuraduría capitalina reveló ayer que el desceso se produjo por la caída desde la azotea del edificio donde vivía, en la Nápoles.

