Márquez pugna por un sindicato de futbolistas

PARA DEFENDER LA DIGNIDAD DEL JUGADOR

No pretenden enfrentar a nadie, sólo quieren voz y voto.- Que lo más denigrante es el Régimen de Transferencias

GUADALAJARA, Jal.- El veterano defensa del Atlas y de la selección nacional, Rafael Márquez, pretende dejar huella e insistió en la necesidad de que los futbolistas en México se unan para crear un sindicato o asociación independiente de la Federación Mexicana de Futbol, que les dé voz y voto, y defienda su dignidad.

La intención de Márquez Álvarez es que exista una agrupación que cuide los intereses del futbolista y reveló que hay adelantos en el tema:

“Estamos en el proceso de armar algo importante y de que estén todos conscientes, hasta que no se tenga eso bien armado, se va a hacer realidad… Pero ya dimos un primer paso, ahora falta tratar de convencer a todos los jugadores, para que sea algo sólido”.

VOZ Y VOTO

Rafael Márquez manifestó que se pretende agrupar al gremio no para pelear, sino para tener voz y voto, y para defender sus intereses.

“Buscamos darle oportunidad al jugador, que no se tire a la hamaca, pero sí buscar lo justo, que tengamos voz y voto, que se nos respete, hay casos que puedo decir, o desaparecen jugadores, o los amenazan que van a sacarlos de la profesión…se tiene que evolucionar, porque hasta la FIFA trata de regular estos casos y ojalá que se pueda regular en México”.

Afirmó que mientras se tengan intereses o miedo, no van a apoyar a la causa y es la parte más difícil de eso, el unirse y que todos tengan dignidad para luchar por este movimiento.

CONTRA EL DRAFT

Rafa Márquez criticó el llamado Draft o Régimen de Transferencias, lo cual le desagrada y desea que desaparezca.

“Es la única Liga (la mexicana) donde se da este mercado de jugadores, en donde el futbolista no tiene acceso para entrar, no tiene voz para decidir si quiere o no ir…esto debe acabar.

Y recordó que “sí me pasó que estuve en el Draft, tuve que sacrificar dinero para cumplir un sueño, porque Mónaco sí tuvo dinero y sí me fui. Las cosas como son y esto se debe acabar, estamos en un proceso en donde tratamos de solidificar algo, pero necesitamos que los jugadores ya no tengan miedo de que los congelen, es un proceso, es algo que tiene ser muy seguro, porque quien rige y quien manda, son los que al final manejan el país en México y no nos podemos pelear con ellos, pero sí hay que dialogar con ellos”, remató.