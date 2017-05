Más vale sola….

Destaca Marisela que le gustá presentarse sóla y ya no cantar con otras intérpretes, para evitar problemas como sucedió con Paquita la del Barrio; prepara libro donde cuenta su vida

La cantante Marisela afirmó que sorprenderá a sus seguidores con la publicación de un libro, en el que habla a detalle de su vida y carrera musical.

En conferencia de prensa, dijo que el concierto que ofrecerá el 20 de mayo en el Teatro Metropólitan, estará dedicado a sus admiradores, “porque voy a estar sola y así quiero que me disfruten”.

Cuestionada sobre con quién le gustaría compartir escenario, Marisela destacó: “Aunque disfruté las presentaciones con Paquita la del Barrio, la verdad es que no me gustan los problemas y ahora voy sola”.

Por último, afirmó que el éxito de su carrera se lo debe a la nostalgia que sus éxitos han provocado en la gente de su generación y ahora en el gusto de los jóvenes: “Son mis temas, mi forma de ser y mi estilo, lo que sigue dándome el gusto de ver llenos los foros en los que me presento”.

Se mostró desconcertada cuando se le inquirió sobre las declaraciones que la víspera hizo en Estados Unidos su actual pareja, con quien lleva siete años, de una supuesta ruptura. Al respecto respondió que no sabía nada del tema.

“En este momento me encuentro feliz por los conciertos que ofreceré en México, pero respecto a mi relación no puedo decir nada por ahora. Además, no soy una mujer celosa y me considero segura”, afirmó la cantante.

Según representantes de la prensa en Estados Unidos y en México, la actual pareja de la artista ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que su relación con ella había terminado; sin embargo, Marisela puntualizó que esta mañana tuvo la oportunidad de hablar pocos minutos con él y mantener comunicación a través de mensajes de celular.

Por tal motivo rechazó los cuestionamientos y enfatizó que nunca dejaría que maltrataran a su hija.

“Después de muchos años regreso para presentarme por primera vez en la capital, parece que el público no me ha olvidado, aunque tengo nervios, pero mi público siempre ha estado ahí y no me olvido.”

Con éxitos como Sola con mi soledad, La pareja ideal y Si no te hubieras ido indicó que será un “show” de recuerdos que quedarán plasmados en un CD+DVD que lanzará próximamente, así como un disco con temas inéditos de Marco Antonio Solís, aunque por el momento se reservó los detalles de ambas producciones.

La cantante aclaró que nunca fue invitada a realizar una gira con otras artistas como Lucía Méndez y Dulce. Además, reiteró que ella no fue la culpable del rompimiento de “El Buki” y Beatriz Adriana.

Destacó que con Marco Antonio Solís, después de una relación sentimental que duró varios años, ha seguido en contacto por motivos de trabajo.

Para concluir, Marisela comentó que su único problema han sido los hombres, pero nunca las drogas o el alcohol, como también se ha informado en diversos medios. (NOTIMEX)