Masterchef méxico, entre cocineros te veas

Porque el valor de la cocina está en su gente, las 50 cucharas repartidas entre 300 semifinalistas de los miles que soñaron en tener un lugar entre los 18 finalistas –programa grabado en el Parque Bicentenario de Guanajuato- adquiere un significado especial en la nueva edición de la franquicia “Masterchef México 2016” por la telera abierta de Azteca 13, los domingos a las 21 horas.

El mejor programa de TV Azteca, “el show de cocina que unió a las familias en México”, como lo dice su eslogan, vuelve por sus fueros, el mismo que le ha pegado donde más le duele a Televisa ante el Dios Rating de los dominguitos sagrados.

Y lo hace sin aspavientos, sin necesidad de que tres chefs –Benito Molina, desertor de la carrera de economía (“La esencia de nuestra cocina es el ingrediente”), Betty Vázquez –quien ofreció una disculpa al público al inicio de la emisión por la suspensión de su estreno por el deceso de Juan Gabriel, “Un momento emotivo y doloroso para todos”- y Adrián Herrera, quien ha llevado su rebeldía a la comida- se endiosen y se erijan en jueces supremos, buscando más la fama personal que el bien colectivo, en este caso cocineros amateurs que aman y les apasiona cocinar.

El mosaico de sabores y colores, de tradiciones y vivencias capturadas en recetas ancestrales, otras heredadas y de creaciones propias de numerosos estados de la República, mostraron en el primer programa la riqueza de este México al que tanto le debemos y amamos, el mismo del que surge el atole de capulín, los quintoniles, el conejo, chile poblano, chapulines, pato, tortas de maíz molida, con sus respectivos chiles guajiro, ancho y pasilla, y hasta el armadillo, y la rata de campo.

El momento más emotivo de la noche surgió con María de la Luz Orozco, ama de casa de 24 años, quien pasó directamente a la final junto con otros 17 concursantes, oriunda “de un pueblo lejano, está a cinco horas de Zacatlán de las Manzanas en Puebla, tan lejos “que si te llevo no me acompañas”, frase que tradujo al tarasco, de las lenguas vivas que contemplan el México diverso en que vivimos. “He tenido una vida complicada –agregó-, pero aprendí a cocinar por lo que he vivido, cocinar es mi pasión, me inspira a superarme, quiero ser chef”.

Con sus tortillas hechas a mano y el tradicional mole poblano, a Mary, como la llamaron los jueces, le dieron el voto directo…”Estamos –dijo el chef Herrera- ante la esencia de la cocina mexicana, cocina indígena, maíz y mole; “Un plato tan de la tierra”, agregó la chef Molina.

‘Entre cocineros te veas’, la continuidad de MasterChef México no requiere de cambios drásticos ni inventos disparatados. Anette Michel cumple cabalmente con su función como conductora recalcando que se busca al “mejor cocinero aficionado, pero que la exigencia de los jueces los hará olvidar que lo son”.

Esta aventura culinaria en “un viaje por los sabores del país” ya mostró a candidatos potenciales para la gran final, como el profesor de matemáticas Francisco Doderno, el brujo de Catemaco Enrique Marthen, la enfermera doña Clarita, el músico Eduardo Arenas, el comerciante regio Antonio Monroy, la menonita chihuahuense Clara Enns, el agricultor Costas Obeth Aguilar, y el estudiante de gastronomía Daniel Vera, entre otros.

Ver “Masterchef México” obliga a preguntar: “¿Qué hay de comer?”

Ver para creer: Telévoros: ¡Uníos!