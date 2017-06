“Me sentí arropado”: Hernández

Luego de debutar con la selección mexicana en el partido amistoso donde se venció 3-1 a Irlanda, el mediocampista Jorge Hernández se mostró agradecido por el respaldo que tuvo de sus compañeros para desarrollar su mejor futbol.

“Agradecido sobre todo a él, sobre todo a los compañeros que me dieron la importancia en el equipo y mostrarme como puedo, no tener ese miedo de no tener su respaldo, pero siempre estuvo ahí”.

El jugador de Pachuca señaló que para él fue muy importante el haber tenido minutos con el representativo nacional, algo que hacia mucho tiempo deseaba.