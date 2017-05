Me veo campeón con Tigres

RICARDO FERRETTI

Asegura el técnico que Chivas no jugará en su casa como anoche en el Volcán.

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Aliviado por el empate, el susto y el tradicional enojo de Ricardo Ferretti dieron paso al también infaltable sarcasmo e ironía de Ricardo Ferretti para advertir que de visitante Tigres puede coronarse sobre Chivas por el título de Clausura 2017.

“El estadio de Chivas no creo que nos vaya a pesar en lo más mínimo, tenemos gente experimentada; Creo que su postura (de Chivas) va a ser distinta. No creo que vayan a jugar en su estadio como jugaron aquí”, apuntó Ferretti.

Del festejo de André-Pierre Gignac en el 2-2, El Tuca reveló.

“Me asustó, quería correr y no supe para dónde; no festejé con él, vino a mí, era un tren que venía, me apaniqué todo, no me dejó”.

Al final, para Ricardo el resultado no es malo si se toma en cuenta que estuvieron abajo 2-0.

“A nostros nos viene mejor la igualada, esta nos permite llegar coin un excelente estado anímico, pues si bien no estoy contento, si estoy tranquilo, contento espero estar después del próximo partido”.