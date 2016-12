Afirma Javier Aquino

El atacante felino apuesta a la experiencia de su equipo en finales

En Tigres se ven campeones de la Liga MX.

Así lo dijo el volante Javier Aquino, durante el día de medios que se llevó a cabo en un hotel al sur de la Cuidad de México.

Los norteños están listos, aunque esperaron muchos días para poder disputar la final del Apertura 2016, se llegó el momento y afilan sus garras, sin ningún tipo de confianza, porque creen que eso del largo viaje y el cansancio del América… no es cierto.

DISFRUTAR Y GANAR

Javier Aquino está emocionado y muy ilusionado. “No hay presión. Hay que disfrutar la final y vivir un gran momento, desde niño sueñas con esto y quiero vencer al América, si quiero ganarle y me veo campeón con Tigres”.

Insistió que ser los dos equipos que disputarán la supremacía y el título de liga, es algo muy grande que no se vive a diario y que lo disfrutará.

“Estoy contento e ilusionado de estar en otra final, he jugado varias, hoy la espera fue larga pero ya llegó. He jugado muchos partidos de estos en mi carrera, a nivel de clubes es la cuarta y nunca había esperado tanto por una final, por la espera se va a gozar y es mi tercer torneo con Tigres”.

AMÉRICA ESTÁ BIEN

Y al referirse al rival, insistió que no se cree tanto eso del desgaste por el largo viaje y cambio de horarios, incluso descartó que las Águilas tengan más presión por ganar el campeonato.

“No creo que tengan tanta presión ellos…aunque a mí no me gustan los reflectores, quiero hablar en el campo, que es donde se demuestran las cosas, no sólo hablando”.