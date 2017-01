México tiene dignidad y tiene que demostrarlo en negociación TLC: MAM

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, advirtió que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) no deben darse con las manos atrás ni con la cabeza abajo, ya que México tiene dignidad y tiene que demostrarlo.

Durante la entrega de Cajas de transferencia, barredoras y camiones de limpia, en la explanada del Zócalo capitalino, el mandatario capitalino hizo un reconocimiento a los alcaldes norteamericanos que se manifestaron en defensa de nuestros connacionales.

“Eso es lo que necesitamos ahora compañeros, solidaridad con nuestros inmigrantes en Estados Unidos. Desde aquí que se oiga; y hoy se lo decimos al Presidente de los Estados Unidos -antes era el Presidente electo- hoy el Presidente de los Estados Unidos: México no es un país sumiso; no nos hemos caracterizado por eso; lo que se requiera hacer, lo vamos a hacer por defender lo más importante; lo más importante. Quizá no tengamos dólares, pero tenemos dignidad”, subrayó.

Mancera Espinosa hizo un reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto, quien durante un evento realizado este lunes señaló que los gobernadores sí tendrán participación en las negociaciones del TLC, por lo que adelantó que un equipo de expertos de alto nivel prepararán una propuesta por parte de la Ciudad de México.

En el evento se hizo entrega de 159 camiones recolectores de basura nuevos, que optimizarán el servicio en las 16 delegaciones políticas; 36 cajas de transferencia que agilizarán el traslado de residuos sólidos, así como 11 barredoras y un equipo de hidrolavado, que facilitarán la labor de los trabajadores de limpia.

El titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), Jaime Slomianski Aguilar, destacó que la CDMX está en proceso de cambiar la gestión de la basura, que evite enterrarla en rellenos sanitarios y le dé valor a los residuos sólidos que se producen diariamente en la urbe.

“Vamos a generar energía con la basura inorgánica y la vamos a trasladar al Metro de la Ciudad de México, que transporta a cerca de seis millones de personas todos los días, el Metro se va a mover con la energía de la basura de la Ciudad de México”, resaltó.

Presentan ¡Ahora tu voz te beneficia!

Sectores vulnerables de la población capitalina ya no harán filas en las oficinas de la Tesorería para solicitar el beneficio de descuento en el pago anualizado del Impuesto Predial, ya que podrán realizarlo vía telefónica mediante la herramienta de biometría de voz, ¡Ahora tu voz te beneficia!

El jefe de Gobierno instruyó a la Secretaría de Finanzas para que mejorar día a día la atención a los contribuyentes.

Destacó que desde la puesta en marcha de esta herramienta se han registrado 40 mil personas quienes ya no tendrán que hacer fila para acceder a estos beneficios.

Explicó que una vez que se tiene grabada la voz, lo único que se tiene que hacer es llamar cada año al teléfono de Contributel 55 88 33 88 e ingresar su cuenta predial, repetir la frase que se le solicite y así se les aplicarán los descuentos directamente en la boleta predial del siguiente ejercicio, sin necesidad de acudir a oficinas de la Tesorería.

Esta herramienta beneficia a adultos mayores, jubilados, pensionados y personas con discapacidad y próximamente se ampliará para las personas que tengan la Tarjeta Pensión Alimentaria.

De igual forma, indicó que se ampliará hasta febrero el descuento de 8 por ciento por pago anualizado del impuesto Predial. Para acceder a este beneficio, los contribuyentes tendrán que generar una nueva línea de captura.

También instruyó a mantener 80 por ciento de descuento por pronto pago de multas de tránsito, dentro de los 10 primeros días de haber sido notificado de la infracción.