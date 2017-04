Modifica Peña Nieto reglamento del Servicio Exterior Mexicano

El presidente Enrique Peña Nieto anunció un paquete de medidas para proyectar un cuerpo diplomático más profesionalizado, más dinámico y con mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Las modificaciones prevén mejorar y simplificar los concursos de ascenso, brindar certeza a la temporalidad de las adscripciones, permitir una capacitación permanente y oportuna y flexibilizar el sistema para favorecer la separación temporal, explicó el jefe del Ejecutivo federal.

Resaltó que estas reformas cristalizan un proceso de renovación que iniciaron quienes fueron titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña y Claudia Ruiz Massieu, y ahora ha correspondido ejecutar al Secretario Luis Videgaray Caso.

Agregó que el objetivo de estas modificaciones es claro, fortalecer al Servicio Exterior Mexicano, generando mejores oportunidades para el desarrollo y la profesionalización de sus miembros.

Agregó que, adicionalmente, se impulsarán medidas que en su conjunto van a mejorar las condiciones laborales de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, entre ellas la realización de un concurso de asenso con la mayor cantidad de plazas ofertadas en la historia del Servicio Exterior Mexicano, para abrir mayores oportunidades de desarrollo profesional.

Abundó que habrá 50 nuevas plazas para ascenso de consejero a ministro, cuando normalmente había 10 posiciones, lo que permitirá que haya 350 ascensos en los distintos rangos de la rama diplomático-consular, para acumular 628 ascensos en lo que va de esta administración.

Además, se realizará un Programa Emergente de Rotación, para fomentar la movilidad y eliminar el rezago en los cambios de adscripción del personal en el exterior. Se prevén al menos 200 movimientos, independientemente del programa ordinario de 2018.

“Servir a México desde la diplomacia exige sacrificios personales y familiares. Por eso, el programa de rotación no sólo privilegiará la movilidad, sino que también incrementará la certidumbre de estos movimientos. Con ello, los miembros del Servicio Exterior y sus familiares estarán en una mejor posición para planear su desarrollo cuando se dé esta movilidad”, dijo.

También, anunció un Programa de Comisiones Académicas, para que los primeros secretarios y consejeros puedan tomar hasta un año para realizar estudios de grado e investigación relacionada con la diplomacia.

“Daremos un renovado impulso a la Cátedra Fernando Solana y crearemos el Programa Mentor. Estos esquemas permitirán que el personal más experimentado transmita sus conocimientos, capacidades y vivencias a las nuevas generaciones, al tiempo que dignifica sus condiciones de retiro”, apuntó el presidente de la República.

Señaló además que para el gobierno de la República es claro que el Servicio Exterior tiene áreas de oportunidad para funcionar mejor, y con esta convicción se lanzó una serie de ajustes para mejorar las oportunidades de desarrollo en el Servicio Exterior Mexicano, tanto en la rama diplomática como en la rama técnico-administrativa.

“El Servicio Exterior Mexicano es la columna vertebral de nuestra política exterior. Se trata de un grupo altamente calificado de mujeres y hombres que todos los días se dedican a poner en alto el nombre de nuestro país en distintas partes del mundo”, destacó.

Expresó su reconocimiento personal e institucional “a todos aquellos que nos representan desde nuestras misiones diplomáticas y representaciones consulares en los cinco continentes”.

El presidente Peña Nieto mencionó que la agenda internacional siempre impone una profunda huella en el Titular del Ejecutivo, y recordó que en poco más de cuatro años “hemos vivido juntos muchos episodios, muchos de ellos cargados de emotividad.

“En 2014, por ejemplo, reanudamos nuestra participación en las operaciones de mantenimiento de la paz a las que convoca Naciones Unidas. En 2015, por primera vez marcharon soldados mexicanos en el Desfile del 14 de julio en París. También recuerdo que en 2016 tuve el honor del ser el primer Presidente de México en visitar algunos países del Golfo Pérsico. Estas y muchas otras vivencias están grabadas en mi mente y en mi corazón. En cada una de ellas, he constatado su profesionalismo, su talento y, lo más importante, su amor por México. Cada día su entusiasmo me inspira y me llena de orgullo”, subrayó.