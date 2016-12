Moi sigue sin renovar

A un mes de concluir su contrato

Todo parece indicar que América ya no quiere Moisés ya que en su lugar llega Marchesin

El portero de América, Moisés Muñoz sigue sin renovar contrato, vive en la incertidumbre por saber si estará en los planes de la directiva azulcrema.

En Coapa ya tiene nuevo portero, Agustín Marchesín que llega proveniente de Santos y tambíen se cocina el regreso de Jesus Molina a Coapa.

Pero es una realidad que Muñoz vive momentos de incertidumbre “me encantaría retirarme en América, pero no depende de mí, sino de la directiva. Estoy contento y lo he dicho mil veces que quiero retirarme acá, pero hay otras cuestiones que no tienen que ver con lo que yo quiero o yo siento, sino igual otros temas que deberán analizar directiva, cuerpo técnico y demás cosas. Si la continuidad es para mí en el equipo estaré feliz y contento”.

Moisés reconoce que no sabe qué viene para él, pues a pesar de tener la opción de renovar, no ha estampado su firma debido a que la directiva no lo ha buscado para esto.

“Yo diría que no hace falta otro portero, porque estoy contento aquí y tengo la intención de seguir jugando mínimo dos años más y si fuera decisión mía diría que no es necesario, pero no es decisión del jugador, sino de la directiva y cuerpo técnico”.

“Me mantengo al margen y pensando en los partidos que están por delante y es para lo que tengo tiempo. Deberían hablar con el club y ellos están esperando a que todo se desenvuelva”.

AUN NO SE SIENTA A NEGOCIAR

A pesar de que su nombre sonó en el pasado para salir de la institución, por primera vez el guardameta deja en manos de la cúpula azulcrema su futuro en el equipo.

“Llegará el tiempo en el que tenga que sentarme con ellos para platicar y ver cuál es la versión oficial qué es lo real y oficial”.

A semanas de que concluya el Apertura 2016 y dar inicio el Mundial de Clubes, Muñoz expuso que “trato de no meterme más en temas de contratos cuando hay temas deportivos y cuando todo se haya solucionado habrá mucha mayor tranquilidad para negociar y hablar de lo que se tenga que hablar. Justicia o no, no quiero hablar de mal de nadie, ni de nada”.