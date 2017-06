¡Multan a Tigres!

Por no respetar el protocolo de premiación en la final

los berrinches de gignac, guzmán, vargas y aquino, le salen caros

Se veía venir…

La comisión disciplinaria de la femexfut multó a los tigres de la uanl, luego de que varios de sus jugadores rompieron el protocolo de premiación en la final que disputaron contras las chivas rayadas del guadalajara.

El órgano disciplinario informó que ya no hubo jugadores suspendidos tras la final chivas-tigres, porque no hubo expulsiones en el mismo, solamente amonestaciones; y el juego de suspensión que le aplicaron a miguel ponce y jesús dueñas fue algo extra por la investigación que les abrieron, luego de que el felino le dio un par de cabezazos y el chiva respondió dándole un manotazo en la cabeza.

Pero la disciplinara aclaró que el club norteño se hizo acreedor a una multa, de la cual no especificó el monto, por el proceder de sus jugadores.

“cabe señalar que el club tigres fue sancionado con una multa económica por no respetar el protocolo de premiación durante la final de la liga mx”, dijo en un comunicado.

Y es que tras perder la final, algunos jugadores de tigres tuvieron actitudes reprochables.

André-pierre gignac se fue al vestidor y no fue a recoger su medalla de subcampeón, lo mismo el portero nahuel guzmán; mientras que eduardo vargas y javier aquino, no querían aceptarlas, mejor dicho no querían ponérselas y el presidente de la liga mx, enrique bonilla, forcejeó con ellos para colocárselas en el cuello, pero apenas se dieron la media vuelta, de inmediato se las quitaron, como hacen los bebés cuando les colocan un babero, dando una mala imagen, de malos perdedores.

Sería bueno que la liga mx revelara a cuánto ascendió la sanción, para que se fije un precedente y en el futuro no se repita tal situación.

Jueguen limpio…sientan su liga.