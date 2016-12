Muñoz se va dolido

NO LE PERMITIERON COMPETIR EN AMÉRICA POR TITULARIDAD

Jaguares hace oficial el fichaje del portero

Moisés Muñoz es consciente de que los ciclos acaban, pero le parece injusto que no le hayan permitido pelear en igualdad de circunstancias, la titularidad en la portería de Águilas de América.

A través de un video en su canal de YouTube, el arquero su salida del club América, a dos días de disputar el título de Apertura 2016 frente a Tigres.

“Esta es una de esas decisiones que uno nunca hubiera querido que llegara… No me permitieron pelear por un puesto en igualdad de circunstancias, eso no me parece justo. Desde mi llegada a este club manifesté abiertamente mi cariño por esta gran institución a la que quiero y sigo queriendo desde mi infancia”, valoró.

Sensato y sin pretender aferrarse a algo que no sería, Muñoz agregó.

“Mi etapa en el club América terminó, es una decisión que uno nunca hubiera querido que llegara y debo seguir firme, convencido de mis ideales.

“Desde mi llegada a este club manifesté mi cariño por esta gran institución, a la que quiero desde la infancia. Vestir estos colores es una de las mejores cosas que me han podido suceder en mi carrera”.

Muñoz llegó al América para el Torneo Clausura 2012, equipo con el que logró los títulos de Clausura 2013 y Apertura 2014, además de ser campeón otro para de veces en la Concachampions League.

El portero no lo dijo, pero le pusieron la bota sobre el cuello al no renovar su ficha con el sueldo que pretendía, e incluso tendría una rebaja salarial.

Oficializa Chiapas llegada de Moi

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.-El portero mexicano Moisés Muñoz fue anunciado como nuevo jugador de Chiapas a través de las redes sociales del propio club.

A través de una imagen mencionaron “bienvenido a la selva chiapaneca @moymu23”, mientras que el mismo @MoyMu23 agradeció “Muchas gracias!!!! Allá nos vemos y saludos a toda la banda Chiapaneca!!!”

Muñoz llega a préstamo por seis meses sin opción a compra.