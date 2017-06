Nace la chapulina colorada

De acuerdo a la saga de Champions #9 surge Red Locust. La Langosta Roja, que se inspira en el personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, aunque esta no tiene chipote chillón ni defiende con su corazón

Se publicó en diversos diarios como La Tercera de Chile, el estreno de Estados Unidos Champions #9, el nuevo cómic de la serie centrada en héroes adolescentes que tiene como objetivo presentar a un equipo de superhéroes diverso que, al mismo tiempo, se nutre de las conexiones de legado con algunos de los iconos más grandes de la editorial: Ms. Marvel, Nova, la versión Miles Morales de Spider-Man, el Hulk de Amadeus Cho, el joven Cyclops y Viv Vision.

En el más reciente número, uno de los principales ganchos lo representa la inclusión de una nueva héroe que sigue la idea de expandir la representación, presentando un grupo de personajes mucho más diverso de lo que habitualmente caracteriza a los cómics de superhéroes marcados por los personajes caucásicos.

En este caso, la historieta escrita por el gran Mark Waid reveló a una nueva héroe de raíces latinas.

Como parte de la historia de Champions #9, Viv Vision debe afrontar su primera aventura en solitario tras debutar en 2015 en la elogiada serie Vision escrita por Tom King (actual guionista de Batman). Trasladándose a San Diego, una de las ciudades más latinas de Estados Unidos, la héroe sintética no encuentra por ningún lado a sus enemigos: los Freelancers. ¿La razón? Estos fueron derrotados por la nueva cara de la justicia en la ciudad: Red Locust. La Langosta Roja. O, en términos coloquiales, la Chapulina Colorada.

Claro que el personaje no tiene ninguna relación con la creación de Roberto Gómez Bolaños. No tiene Chipote Chillón, su escudo no es un corazón ni menos tiene una pastilla de chiquitolina.

Sin embargo, Humerto Ramos, dibujante mexicano a cargo de la historia, realizó con sus colores un guiño que homenajea a uno de los héroes más emblématicos en su tierra natal.

“Humberto surgió con la idea de tener a una heroína femenina joven, basada en un insecto.Teníamos cierta dirección, pero él (Ramos) sugirió la propuesta de un chapulín, ya tenía una historia de apoyo y funcionó“, explicó Waid.

La idea tras Red Locust implica que “visualmente se ve diferente al resto del equipo” de Champions, pero Ramos también logró concretar su objetivo de “llevar a El Chapulín Colorado a las grandes ligas“.

Entre las habilidades de esta nueva héroe está el poder controlar insectos, aunque una de sus principales características, como otros personajes que ha debutado recientemente Marvel (como Riri Williams, la nueva Iron Man), es que su juventud e inexperiencia son parte de sus historias. También por eso tiene una exuberancia juvenil que no están en personajes más clásicos, dice la públicación.