Necesario que Eduardo Bailey sea destituido como delegado de SCT en Durango: Fernández

A dos semanas de que el ex dirigente estatal del PRI de Nuevo León, Eduardo Bailey huyó en bata de un hospital ante la orden de aprehensión en su contra derivada de anomalías en el caso Isssteleón, para luego presentarse amparado, el diputado federal del PRD , Waldo Fernández consideró que debería separarse de su cargo como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el estado de Durango.

Tras el escándalo protagonizado por el también ex alcalde de Escobedo, Fernández reiteró que Bailey debe de separarse del cargo en la dependencia federal para no lastimar la imagen de la SCT y aclaró que se haya perdido dinero o no en la especulación al comprar bonos financieros, sí cometió Bailey un delito, ya que no tenía por qué arriesgar los dineros públicos.

” Si para el dirigente estatal priista, César Cavazos, Eduardo Bailey continúa siendo un distinguido militante y no piensan expulsarlo, pues ese es problema del PRI, si quieren continuar cobijando la corrupción pues cada quien. Pero el tema es más que nada ético y de la imagen de la Secretaría el tener a una persona de un puesto de alto nivel ocupando este cargo con esa situación que él está enfrentando ahorita. Obviamente lastima mucho la imagen del funcionario escapando del hospital, la bata”, indicó.

Asimismo, añadió que tal vez él tendría que optar por separarse del cargo para no lastimar a la institución, pero es una decisión 100 por ciento personal.

Dijo que en todo el país hay una debilidad institucional, una guerra sucia y una necesidad de justicia por parte del ciudadano y a veces se confunde un acto de justicia con un tema de una revancha personal, por eso en este caso, para descartar tal situación, por lo que esperan que se llegue al hospital. Aclaró que la salida corriendo y en bata del hospital, le genera una responsabilidad en la conciencia colectiva.

“No necesariamente tienes que tener un beneficio para que haya un delito, hay delito de acción y de omisión, en este caso si se puso un dinero a jugar en documentos de riesgo, y el dinero se perdió, ahí se configura un delito, pero incluso aunque no se hubiera perdido el dinero el delito se seguiría configurando, ojo, incluso si hubiera habido utilidades el delito se configuró porque no puedes tomar un dinero público y arriesgarlo en instrumentos, en bonos y papel, etcétera.