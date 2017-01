Ni un paso atrás en la renegociación del TLCAN: Bolaños Aguilar

El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, aseguró que ante las amenazas por parte del gobierno de Estados Unidos, de que se renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México no puede dar ni un paso atrás y subrayó que México debe dar un mensaje digno, sin aceptar chantajes ni amenazas.

“Si el planteamiento que se dé en la mesa de negociación tiene que ver con revisar o cancelar posiciones que hoy a México le benefician, por supuesto que es una alternativa el no aceptarlo y levantarse de la mesa, esa es una posición que tiene que estar a la altura de las circunstancias de nuestro país”, sentenció el legislador.

Al participar en la cuarta reunión plenaria de los diputados del PAN, señaló que cualquier intento por perjudicar los intereses de los mexicanos, es inadmisible.

“No puede haber una negociación en la confrontación, pero lo que debe quedar bien claro es que ni un paso atrás en la circunstancia en la que estamos y sí cualquier revisión o adecuación del TLCAN debe traer mayores beneficios para nuestro país”, refrendó.

En entrevista, dejó en claro que si es necesario que el Congreso mexicano se manifieste en apoyo a quienes van a ir a negociar a Estados Unidos, los legisladores lo harán sin lugar a dudas.

Añadió que los temas de la política exterior deben unir a todos los sectores y precisó que debe haber congruencia en los actos con respecto a los discursos, ya que lo que importa en presentar un frente fuerte, sólido y congruente con las metas trazadas.

Asimismo, dijo que son preocupantes las medidas que ha firmado el presidente Donald a Trump en sus primeros días de gobierno, como es anuncio de la salida de Estados Unidos del Tratado Transpacífico, pero consideró como una buena señal la próxima reunión que sostendrá con el presidente Enrique Peña Nieto.

“Parece que son encuentros pertinentes, obviamente todavía el equipo de trabajo del presidente Trump no ha quedado confirmado por el Congreso de Estados Unidos, pero me parece que se manda una buena señal visitando, iniciando los acercamientos y ojalá y después de que estas reuniones ocurran, encontremos mensajes bien claros de energía, de una posición digna, de una posición fuerte y, sobre todo también, una postura que no deje margen a chantajes ni a amenazas”, refrendó.