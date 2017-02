No debemos matarnos por este resultado

RICARDO LA VOLPE

Muñoz, con motivos para celebrar.-Bueno alerta a no cantar victoria por la salvación

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.- En medio de una serie de contradicciones, el argentino Ricardo Antonio La Volpe aseguró que pese a la derrota de anoche que sufrió América por 2-0 en su visita a Jaguares en Chiapas, le gustó el funcionamiento de su equipo.

Que si tiene “seis “9””, que si sus volantes se enciman dentro del terreno de juego, que si son imprecisos, que si les falta creatividad a sus pupilos, pero luego reviró al señalar que no se preocupa porque América fue el protagonista del partido y no Chiapas. ¿Entonces?

“Sí perdí, sí me duele, pero si me dices ¿estás confundido? para nada, me confundiría si me atacaran mucho, si la figura es mi defensa o el arquero que me saque todas, o si los protagonistas del partido hubieran sido ellos”.

CELEBRA MUÑOZ EN GRANDE

Tal como si hubiera conquistado otro título en su carrera personal, anoche Moisés Muñoz celebró la victoria de Jaguares sobre América, pero no lo hizo sólo, toda la afición que se dio cita al estadio Víctor Manuel Reyna se rindió a sus pies.

“Estoy defendiendo la camiseta de Chiapas y no me importa el rival; siempre quiero ganar. Este triunfo voy a festejarlo”.

JAGUARES TODAVÍA NO SE SALVA: BUENO

Aunque anoche se le vio muy feliz a Sergio Bueno como hacía mucho tiempo no estaba, el técnico de Jaguares advierte que en Chiapas no deben echar las campanas al vuelo porque la salvación todavía no se logra.

“Aún no podemos cantar victoria, el torneo mexicano es muy bravo. Esta victoria nos da tranquilidad y calma para seguir por el mismo camino, pero sabedores de que todavía falta mucho camino para la salvación. Se viene Monarcas, un partido de gran relevancia, donde no te puedes dormir, sino trabajar con la misma seriedad y responsabilidad”.