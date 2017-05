“No es por dinero”

HERRERA Y SU EVENTUAL REGRESO AL AMÉRICA

Estudia Miguel la propuesta desde el Nido y ya puso candidatos a reforzar sobre la mesa

Miguel Herrera regresará al Nido de Coapa para consolidar su trayectoria como director técnico, dejando de lado el tema económico, aunque ya estudia la propuesta del club América para estampar su firma en el contrato que lo ligará por los tres próximos años.

“No es que me preocupara lo económico, sino la propuesta que me mandaran. Ya cuando tengan una respuesta mía podremos hablar de que estoy (de vuelta) en el América”.

De cualquier forma se sabe que Herrera regresará con su habitual cuerpo técnico y que ya hasta le dio una lista de candidatos a la directiva para reforzarse con miras a la temporada 2017-2018.

“Comentamos sobre las personas que yo tenía pensadas, todavía gente no, me tengo que sentar. Mientras no tenga yo un acuerdo y un contrato firmado con ellos, no podemos hablar de quién se queda o quién se va”.

REFUERZOS

En este mismo tenor, afirmó que no puede hablar de si Avilés Hurtado y Guido Rodríguez se irían con él, “porque todavía no hay nada. Cómo te digo, hasta que todo esté arreglado se sabrá con qué jugadores contaremos”.

Y mientras Miguel formaliza su retorno como director técnico del América, también se dice que llegarían jugadores como el argentino Franco Jara del Pachuca y el peruano Pedro Aquino del Sporting Cristal, o bien que Pablo Aguilar regresaría a Paraguay para jugar con el Cerro Porteño.