“No es retroceso”

Pulido y su regreso a México

Confía que Chivas lo llevará al Tricolor y de regreso a Europa

El delantero Alan Pulido descarta que su regreso a México para jugar con el Guadalajara sea un retroceso y está seguro que Chivas puede proyectarlo para volver al Tricolor y en el futuro a Europa.

Pulido quiere retomar el nivel que lo llevó a la selección: “Sé que haciendo las cosas bien en Chivas puedo recibir una convocatoria y vengo con ese objetivo. Para mí esto no es un retroceso, sino al contrario es venir a Chivas a jugar, buscar estar en mi mejor momento y volver a Selección e incluso volver a Europa, porque Chivas es un equipo que busca la salida de muchos jugadores y lo veo de esa manera. Uno siempre trata de luchar por sus sueños, me considero una persona que siempre lucha y trata de obtener lo que se propone”, dijo en charla con ESPN.

El jugador destacó las vivencias que tuvo en su aventura europea: “Logre un sueño importante como fue jugar allá y experimentar la Champions y Europa League, quizá no me fue como esperaba y no pensaba regresar tan pronto a México, pero el futbol es así y me quedaron de experiencia muchas cosas, madure en todos los sentidos”.

Además agredeció a Chivas la oportunidad y el esfuerzo que hizo para traerlo a México. “Desde niño mi familia siempre fue fanática de Chivas y yo también lo apoyaba en algunos partidos”, afirmó.