No estará sola

Confirman concierto de Ariana Grande el próximo domingo en Manchester para homenajear a las víctimas del atentado en la Arena de ese lugar pero va con otros grandes como Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Take That, One Direction, Usher y pharrell y Miley Cyrus en un recital contra el odio

LONDRES.-La joven cantante estadounidense Ariana Grande volverá a presentarse el próximo domingo en Manchester en un mega concierto en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado durante su presentación en esa ciudad días atrás y que causó 22 muertos.

La cita tendrá lugar en el Lacashire Cricket Club’s Old Trafford, un estadio deportivo con capacidad para 50 mil persona, no muy lejano del célebre estadio de fútbol del Manchester United.

El show, que esta vez se espera culmine como una verdadera fiesta, será transmitido en directo por la cadena BBC por radio y televisión. Y seguramente estará rodeado de impactantes medidas de seguridad.

La fortaleza de los habitantes de Manchester tiene raíces históricas. Cuando a fines del siglo XVIII adultos y niños se negaron a seguir siendo víctimas del trabajo esclavo se dio un movimiento revolucionario que cambió no solo el sistema productivo sino también el laboral: nacía allí, en esa ciudad, la Revolución Industrial. Fue una revolución sin armas, a pura tenacidad. La misma que demuestra ahora la ciudad que, se opone al odio y a la violencia, y desafía al terrorismo extremo con acordes musicales.

Fue la cantante la promotora de este regreso, aunque no lo hará sola: junto a ella cantarán otras estrellas, ídolos de los adolescentes. Justamente fueron muchos menores los que perdieron la vida en el brutal ataque kamikaze. Entre quienes confirmaron su presencia, están Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Take That, One Direction, Usher y pharrell y Miley Cyrus. Si bien el anuncio del nuevo concierto se hizo de modo sorpresivo, Grande lo había prometido días atrás. La cantante pop había quedado muy impactada por el atentado en el estadio Manchester Arena y estaba en shock cuando a las pocas horas regresó a su hogar, en Florida, Estados Unidos. Aun así, no dejó de enviar mensajes de solidaridad a los familiares de las víctimas y aseguró que quería comprometerse en iniciativas concretas para ayudar a la ciudad británica atacada.

Se había pensado organizar algún evento en un futuro no muy lejano. Sin embargo, su palabra se tradujo rápidamente en hechos concretos. Manchester espera con ansias el show de la cantante por y dice estar lista para volver a asistir a un estadio. El domingo pasado la ciudad rindió homenaje a los fallecidos, animó a los heridos y demostró que no se rinde ante el terror a través de una maratón en el que participó el alcalde del área metropolitana, Andy Burnham. El evento fue una manera de darse coraje, en el marco de un clima de tensión y de alerta que es muy evidente en la ciudad como en todo el Reino Unido. Hoy, por ejemplo, la policía informó sobre una nueva incursión conjunta con expertos en explosivos en Wigan, suburbio de Manchester, donde una calle completa fue aislada: la misma en que hace algunos días había sido detenido uno de los 14 presuntos cómplices o partidarios, todavía en la cárcel, de la red terrorista de donde se considera surgió Salman Abedi, de 22 años, hijo de antiguos oponentes políticos libios islámicos de Muammar Khadafi, identificado como autor material de la matanza.

En tanto, inquieta la noticia según la cual la última de las personas arrestadas el lunes en el marco de una redada en Shoreham by Sea, en Sussex (sur de Inglaterra), un joven de 23 años, en apariencia tomaba clases para pilotear aviones turísticos.

También él es de origen libio, lo que corrobora un escenario que pone en discusión la política británica en el país norafricano y deviene materia de polémica a poco más de una semana de las elecciones anticipadas del 8 de junio.

Comenzando por los conservadores de la premier Theresa May, obligados a admitir “errores en Libia”, pero sin renegar del apoyo militar a la revuelta contra Khadafi en 2011. Y seguidos por la ministra en las sombras del Exterior laborista, Emily Thornberry, que denunció, “el fracaso” de aquella intervención, la que, según ella, terminó por producir “otra inestabilidad”, y que solo sirvió para convertir al país en uno “menos seguro”. Lejos de la arena política, los habitantes de Manchaster encaran su propia revolución: sin olvidar a los jóvenes, niños y adultos cuyas vidas se apagaron antes de tiempo, están dispuestos a bailar y a cantar, a no dejarse vencer por una de las armas más potentes: el miedo.