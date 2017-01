No había alternativa al alza en gasolina: Peña

CHOLULA, Puebla.- El presidente Enrique Peña Nieto insistió en que las decisiones tomadas recientemente como el aumento al precio de las gasolinas, se hicieron para enfrentar un escenario adverso que nos está afectando al inicio de este año.

Aseguró que “si hubiese tenido una alternativa distinta que me hubiera permitido no tomar las decisiones que se hicieron, no las hubiera tomado de tal suerte o de tal forma o en ese sentido, pero a veces al Presidente solo le toca escoger entre el mal menor o entre el daño menor, hay veces que no da margen para más, y con esa responsabilidad y con esa firmeza tomamos las decisiones que ustedes conocieron al inicio de año”.

Frente a las protestas de ciudadanos y partidos contra el gasolinazo, el presidente refrendó que el escenario es muy complejo por la poca producción de petróleo y baja en su precio, “ante esa realidad tuvimos depreciación en nuestro tipo de cambio, nuestra moneda se devaluó, porque evidentemente el mundo reconoció que nuestro petróleo valía poco y que ya no teníamos tanto petróleo.

Al inaugurar el Tren Puebla-Cholula y el Museo Regional de Cholula, subrayó que la unidad nacional, “será hoy, justamente, la mayor fortaleza con la que México enfrente sus retos.

Ante el escenario de un nuevo gobierno en los Estados Unidos, resaltó que “este es un momento que demanda el que estemos unidos y que miremos por encima de nuestras preferencias partidarias, de nuestras ideologías, de los partidos con los que simpatizamos”.

“Unidos con optimismo y, sobre todo, con una visión muy positiva de lo que podemos lograr y encontrar como oportunidad para seguir favoreciendo el desarrollo y la prosperidad de los mexicanos. Ésa es la tarea que tenemos por delante”, añadió.

“Este es un momento que nos convoca a entender lo que México tiene por delante y por desafío, y que en unidad es como de mejor manera vamos a superar y a sortear estos momentos desafiantes”, agregó.

El presidente Peña Nieto señaló que en la relación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos “actuaremos en ejercicio pleno de nuestra soberanía, a partir de nuestras fortalezas, con gran dignidad, pero también, entendiendo que el marco que norma la relación entre ambos países va a ser distinto y va a cambiar”.

Enfatizó que habrá un acuerdo y una negociación integral y mencionó que Estados Unidos es el cliente más importante de México, como también México es de los más importantes para los Estados Unidos, el segundo sólo después de Canadá.