No habla de Luis Miguel

Aracely Arámbula decide no emitir comentario sobre la serie de su ex pareja y padre de sus hijos por su gusto y no porque se lo impongan; se lanza como empresaria y da a conocer nueva línea de cosméticos

La actriz Aracely Arámbula señaló tajante que por el momento no hablará sobre Luis Miguel ni de los problemas legales y económicos del cantante, y aseguró que es una decisión propia y no porque alguien se la haya impuesto.

Lo anterior lo comentó durante la presentación de su nueva línea de cosméticos, con la cual debuta como empresaria.

“Es un día muy especial para mí, porque estoy lanzando mi línea de cosméticos ‘Mímika’ y por eso les pido que nos centremos en esto y pasemos un rato agradable, porque les repito, es un día muy importante para mí, mi familia y todos los amigos que me han venido a acompañar”.

Sin embargo, a insistencia de los medios presentes en conocido restaurante de un hotel capitalino, Arámbula habló muy poco de su expareja y padre de sus dos hijos.

“Yo sé que es el tema de hoy, de ayer y de mañana. Pero hoy no quiero hablar de eso, él es quien tiene que hablar, y en otro momento con gusto platicaremos de ese tema, hoy quiero hablar sólo de mi línea de cosméticos”.

Tampoco quiso comentar sobre la serie que se está preparando sobre Luis Miguel.

“Les repito, en otro momento hablaremos también de eso, porque sí hay muchas cosas que decir. Lo único que les quiero decir es que no quiero hablar de ese tema porque yo lo decidí, no es que no pueda o porque alguien no me lo permita, yo creo que si hay alguien que puede hablar de eso, de mi persona y de lo importante que son los hijos, soy yo, pero definitivamente hoy no lo haré”.

Cambiando de tema, Aracely agregó que el 10 de mayo lo celebró con sus hijos, con su madre y con su amiga María Victoria.

“Por supuesto, ue habrá mariachis, festejaremos a mi madre que bendito Dios la tengo conmigo y también mis hijos me festejarán, porque están tomando clases de cocina en la escuela y ya me dijeron que me tienen preparada una sorpresa, a mi madre, le agradezco infinitamente todo su amor, toda su dedicación. Mis hijos me festejan con flores, qué les voy a decir, pues yo estoy enamorada de mis chicos, mis hijos están ahorita en clases de cocina, así que ellos me preparan el desayuno, me reciben con flores, así me recibieron en mi cumpleaños y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de mis hijos”.

EMPRESARIA

Aracely Arámbula está de estreno y no precisamente con el lanzamiento de una novela, sino por el lanzamiento de Mímika by Aracely Arámbula, su nueva colección de maquillaje. La actriz realizó una rueda de prensa para presentar la línea de cosméticos que ella misma cataloga como un “sueño” hecho realidad.

“Gracias a todos los que me acompañaron en este día tan hermoso y especial cumpliendo un bello sueño. Un maquillaje que nos protege e hidrata. Verdaderamente es una línea que me fascina y por eso se las quise compartir.

En la colección hay desde bases, delineadores líquidos y paletas de sombras, al igual que labiales y rubores, entre otros productos. Según explicaó Arámbula, los productos están formulados con ácido hialurónico, un potente ingrediente para combatir las arrugas, además de minerales y protector solar. (NOTMEX)