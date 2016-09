¡No habrá trato especial para Pulido!

“Es uno más”, dice Almeyda

Alan no es un jugador consagrado y debe trabajar para ello.- El Pelado listo para orientarlo

Guadalajara, Jal.- Sobre aviso no hay engaño…El técnico de las Chivas Matías Almeyda, dejó claro que la llegada de Alan Pulido es positiva para el equipo, pero no habrá trato especial para el delantero y deberá trabajar de la misma forma que sus compañeros para ganarse un sitio en el equipo.

Tras la práctica matutina que tuvieron las Chivas ayer, el Pelado ofreció una rueda de prensa, en donde puso las cartas sobre la mesa en el tema Pulido, aclarando que nadie es titular por contrato.

“Estoy contento con la llegada de Alan, lo hemos seguido desde hace tiempo, pero él no será diferente a los demás, será igual. Si merece jugar, jugará y si no, tendrá que aguardar a su oportunidad para aprovechar”.

Al hablar de la posibilidad de meterlo junto a Zaldívar, Almeyda comentó que no es de casarme con un sistema, pero si ve que está funcionando ese sistema seguirá sobre él; aunque Chivas debe tener variantes para enriquecer al equipo y conforme se integre y vea cómo está, lo integrará. “Esperamos se adapte como lo hicieron los jugadores que han llegado y pueda comprender nuestro sistema, donde los delanteros se sacrifican bastante por el equipo y eso no se logra de un día para otro, veremos cómo reacciona a estos pedidos futbolísticos”.

NO ES UN CONSAGRADO

El Pelado Almeida manifestó que Alan Pulido tiene condiciones, pero todavía no es un jugador consolidado en el futbol mexicano y deberá luchar por ello.

“Tras el primer semestre que estuve acá, empezamos a buscar delanteros y entre los mejores estaba él (Pulido), vi los 42 goles que hizo con Tigres, sus movimientos que hace, es un jugador joven y promete, pero Alan Pulido no es un jugador consagrado, se debe consagrar y ojalá la podamos ayudar para eso.

“Es un refuerzo muy importante y cuando estuvo en México lo hizo bien, pero viene de jugar poco y paulatinamente veremos cómo se encuentra. Está en nosotros exprimir al máximo sus condiciones y si Dios quiere, que puedan llegar él, Zaldivar y otros más de Chivas al próximo mundial”.

PUESTO PARA ORIENTARLO

Y de las versiones que Pulido es un jugador difícil y a veces problemático, es algo que no le mueve el piso y se declara dispuesto a orientarlo y a transmitirle sus experiencias.

“Yo me he abierto bastante con los jugadores comentando mis errores. Dejé el futbol a los 30 años y fue un error gravísimo, después tuve errores a nivel profesionales, por momentos no fui un buen profesional y esta carrera es corta y debes dedicarle tiempo, tuve problemas que no tengo lío en decir para que no los cometan y aprovechen esta vida tan linda que da el futbol, porque dar alegría a millones es impagable”.