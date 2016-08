No hay condiciones para reformas electorales, pero no estamos empinados al despeñadero para el 2018

La autoridad electoral no promueve y ni es detractora de las reformas electorales, afirmó el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aunque eso sí, aseveró que éste no sería el momento adecuado para propiciar cambios, pues no hay los tiempos suficientes ni los acuerdos de todos los actores políticos para ello.

Precisó que el hecho de no haya cambios electorales en estos momentos, signifique “que nos estamos empinando a un despeñadero”, de cara a los comicios presidenciales de 2018.

En su ponencia magistral “El papel de los partidos políticos en la democracia actual en nuestro país”, durante el Segundo Aniversario del Partido Encuentro Social (PES), el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que la del 2018, será la elección más grande y compleja de la historia, dado el complicado contexto que se vive en lo económico y social y que no se espera que cambie de manera radical en dos años.

Así, Córdova Vianello señaló la salida de capitales extranjeros, la baja en las calificaciones de la economía y de la bolsa crediticia, que la economía no crezca como se esperaba, y fenómenos externos como la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

En lo social, dijo, hay un escenario complejo ya que se enfrentan problemáticas estructurales, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad.

A ello, “hay que sumarle una preocupante crisis de credibilidad de la institucionalidad democrática del país, por el mal estado que tienen en términos de confianza pública las instituciones del Estado y los partidos políticos, lo que debe preocupar a todos”, subrayó.

Todo lo anterior, destacó que permea en la convivencia cotidiana de los mexicanos y es un fenómeno que hace más complejo y turbulento el contexto en el que se desarrolla la vida política y las elecciones.

Por lo que ello “debería llevarnos a tomar medidas, asumiendo que lo que hemos hecho no es suficiente para revertir algo que puede ser el caldo de cultivo para que en el futuro germinen condiciones autoritarias, no democráticas”.

Agregó que en un país con la gran cantidad de problemas como los que hoy se tienen en México, es natural que existan tal número de demandas legítimas, pero el problema es cuando éstas se emparejan a un peligroso discurso para la democracia: el de boicot de las elecciones.

Al respecto, dijo que en este asunto los partidos tienen una gran responsabilidad, pues han tendido a convertirse en maquinarias electorales y dejado de lado la falta de un programa político que sea el eje articulador de los institutos políticos y que no solo busquen el acceso al poder por el poder mismo.

El presidente del INE, afirmó que los próximos comicios federales serán los más complicados a los que nos enfrentaremos, pues se requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, incluidos los medios de comunicación para llevar de manera clara las propuestas de los candidatos.

“La democracia llegó para quedarse porque si no la apoyamos, si no la procuramos, si cada uno de estos actores es corresponsable, los partido políticos son uno de esos actores fundamentales de cuidar el proceso democrático, entonces la democracia se nos puede ir entre las manos, y lo último que nos falta, lo digo con toda franqueza, en este momento son experimentos autoritarios”, aseguró.

De su parte, el presidente del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores, aseveró que este instituto político tendrá la posibilidad de definir quién será el próximo Presidente de la República.

Llamó a sus militantes y simpatizantes a seguir trabajando para que Encuentro Social se consolide a nivel nacional como una de las primeras fuerzas políticas.

Y si bien reconoció que para los comicios del 2018 el PES no ganará la contienda presidencial, sí podría ser el fiel de la balanza.

Recordó que según las más recientes elecciones, este instituto político obtuvo más del cinco por ciento de la votación, “porcentaje que puede marcar la diferencia” en la elección para la primera magistratura.

“Si así lo decide el Partido Encuentro Social, si así lo decide la militancia y la dirigencia, con el cinco por ciento, nosotros podemos poner al próximo Presidente de la República”, afirmó.

Acompañado del Secretario General de Encuentro Social, Abdíes Pineda, y del coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Alejandro González Murillo, Flores Cervantes comentó que, de acuerdo a las encuestas, la diferencia entre el primero y segundo lugar en las preferencias de los aspirantes presidenciales, es menor a cinco puntos, “lo que pone a nuestro partido como la fuerza política que definirá la contienda electoral del 2018”.