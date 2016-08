No le gustan los estereotipos

Afirma la actriz Zoe Saldana dice que prefiere estar alejada de ello y enfocarse en proyectos que le motiven retos; esta triste por Juan Gabriel y presenta tercera entrega de Star Trek, sin límites en México desfilando en la premier

Como parte de la promoción en México del filme “Stark Trek: sin límites”, la actriz Zoe Saldana, dijo que siempre ha elegido los proyectos motivada por sus principios y que prefiere estar alejada de las historias que marcarán un estereotipo.

“Al principio cuando eliges los papeles o dices que sí, es porque han venido a tu puerta personajes que respetas y admiras mucho y no hay opción, pero ahora que tengo 38 años y tengo 20 haciendo esto, me siento muy feliz con el resumen que tengo de mi carrera hasta ahora, el ser latina.

“Ser mujer nunca fue lo que me conmovía para tomar un papel, es lo que me motivaba a rechazar papeles que eran estereotipos para mujeres y personas de color, espero que eso sea algo que impacte mucho a las personas, el poder apoyar las historias y los principios en los que uno cree”, agregó la actriz en conferencia de prensa.

Saldana aseguró que su círculo familiar la motivó a fijar sus principios para poder admitir papeles que la representen, no sólo como una mujer ‘étnica’ u originaria, sino que fortalezca la figura femenina.

“Quizás el estar en el espacio era el único sitio donde yo podía estar, donde no me iba a poner esos estigmas, ya sea como ser la amante o la chica sexy porque eres exótica o étnica, son palabras y frases con las que no me crié.

“Vengo de una familia progresiva, súper educada, latina, entonces no podía adaptarme a esos ambientes y no tenía química con esas personas que creen que soy de una dimensión, me gustan las personas multidimensionales”, añadió.

Agregó que para ella es un placer visitar México, ya que: “ha formado parte de mi vida, he filmado aquí antes, viví aquí por dos meses hace muchos años en la Ciudad de México y pude conocer otras provincias y me encanta México”.

Por su parte, el escritor de la cinta Simon Pegg agregó que quería retratar la realidad de la diversidad en todos su esplendor, por ello expone de forma natural la existencia de la homosexualidad en la cinta.

“Era más de crear realidad, la falta de diversidad no es real, nosotros queríamos enmarcar que no llegas a introducir el tema cuando te presentas, es parte de nuestra realidad”, dijo Pegg

CRECIÓ CON JUAN GABRIEL

Saldana, lamentó la muerte del cantautor Juan Gabriel, ya que, dijo, ella creció escuchando sus canciones.

“Estoy de luto y estoy vestida de negro en honor a Juan Gabriel, me crié escuchando su música, le agradezco todo lo que nos ha dejado, que es el tesoro más grande que tenía que era su voz, sus canciones, no solamente las que cantaba sino las que escribía para otros artistas.

“Juan Gabriel lo era todo, lo escuchaba desde chiquita en casa, no importa la parte del mundo donde estés, tus padres son latinos y orgullosos de serlo y van a tocar toda la música folclórica”.

Sus comentarios llegaron a la efusividad, pues aprovechó para cantar una estrofa del tema “Ya lo sé que tú te vas”.

SÍ, HABRÁ CUARTA ENTREGA

Se confirmó la cuarta entrega de la saga “Star Trek”, en la que nuevamente participará Chris Hemsworth, quien fue parte del elenco en 2009, volverá como “George Kirk”.

En un comunicado de prensa, se informó que Paramount Pictures, Skydance y Bad Robot confirmaron que la tripulación de la U.S.S. Enterprise volverá a la pantalla grande para otro viaje.

La nueve entrega narrará como el capitán “Kirk”, Chris Pine, se cruzará con su padre “George Kirk”, un hombre a quien nunca pudo conocer, pero cuyo legado le ha perseguido desde que nació.

El guion será escrito por J. D. Payne y Patrick McKay, la producción correrá a cargo de J. J. Abrams y Lindsey Weber a través de Bad Robot Productions y David Ellison y Dana Goldberg de Skydance serán los productores ejecutivos.

La tercera entrega: “Star Trek Sin límites”, bajo la dirección de Justin Lin, se estrenará el 2 de septiembre próximo. (Notimex)