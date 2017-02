No más Rey Midas

Gallos Blancos le da las gracias a Vucetich

En el partido de la Copa MX, Galindo salió como técnico y Jimmy como auxiliar

Víctor Manuel Vucetich deja de ser técnico de Querétaro y se convierte en el segundo estratega cesado, apenas transcurridas cuatro jornadas del Clausura 2017 de la Liga MX,

Vucetich llegó Gallos para el Clausura 2015 y en ese su primer torneo llevó al equipo hasta la final en la que perdió frente al Santos Laguna.

En el Apertura 2016 se coronó en la Copa Corona MX, venciendo en la final a las Chivas de Guadalajara.

Vucetich es conocido en el futbol mexicano como “Rey Midas” al tener 13 campeonatos oficiales como estratega: 5 Ligas, 3 Concachampions, 3 Copas y 2 Ligas de Segunda División.

Víctor Manuel dirigió a Querétaro durante 69 partidos con un saldo de 25 juegos ganados, 16 empatados y 28 perdidos.

En este arranque del Clausura 2017 apenas empató dos y perdió otro par, amén de que Gallos no fue capaz de anotar un sólo gol en 360 minutos.

LO HACEN OFICIAL

“El club Querétaro informa que Víctor Manuel Vucetich deja el cargo de director técnico del primer equipo, el cual tuvo desde febrero 2015. La decisión se tomó tras llegar a un acuerdo con la directiva.

“Agradecemos la entrega y profesionalismo mostrados en este tiempo, en el cual hubo logros históricos para la institución como la primera final de Liga MX, la semifinal de Concacaf Liga de Campeones y el reciente título de Copa MX”.

JIMMY LOZANO AL RELEVO

Aunque Gerardo Galindo en forma oficial dirigió anoche a Gallos

en la visita contra Alebrijes de Oaxaca, dentro de la Copa MX, todo apunta a que será Jaime Lozano quien quedará como entrenador, ya que desde ayer ya trabajó como tal, contando desde hoy con apenas tres días para preparar el cotejo que sostendrá Gallos como visitante frente a Cruz Azul.

LOS TOMA POR SORPRESA

El cese de Víctor Manuel Vucetich de Querétaro fue sorpresivo para todos los jugadores del primer equipo.

Ángel Sepúlveda reveló que luego de entrenar con normalidad, al final de la práctica Sergio Almaguer, quien era auxiliar técnico de Vucetich, fue a despedirse de los jugadores.

“Llegamos a entrenar normal y al final se acercó Almaguer y se despidió. Al principio me tomó por sorpresa, no sabía lo que estaba pasando. Si es justo o no, no soy la persona indicada para decirlo, se tomó una decisión y tenemos que afrontarlo”.

DESTAPAN A JAIME

En charla por separado Jonathan Bornstein detalló que por ahora estarán trabajando con Jaime Lozano.

“Es parte del futbol, ahora nos encontramos con Jaime Lozano, las cosas siguen, el torneo no va a parar. Tenemos dos puntos de 12, no hemos metido gol en Liga, son cosas importantes porque si no metemos goles y no sumamos puntos, no vamos a avanzar en liga y alcanzar un lugar en la fiesta grande que es lo que queremos”.

Camilo Sanvezzo señaló que Gallos venía jugando bien, pero la falta de contundencia no les permitió sumar mejores resultados.

“Creo que estábamos jugando bien con Vucetich, pero no estábamos siendo contundentes. Lozano es un gran entrenador, de mucha calidad, lo ha demostrado en la Sub-20 y ahora le dan la confianza a él. Nosotros debemos seguir trabajando, no hay de otra”.