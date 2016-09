No me comparen con el Piojo

AMBRIZ PIDE RESPETO A LA AFICIÓN AMERICANISTA

Advierte que no va a cambiar y tiene le certeza de poder triunfar con Águilas

El técnico del América, Ignacio Ambriz, ha sido blanco de críticas en los últimos días tras la derrota de 3-0 en el Estadio Azteca frente a Chivas, en especial siendo comparado con Miguel Herrera, ex técnico en Coapa.

Incluso a muchos aficionados les gustaría que Nacho fuera más como el Piojo, pero Ambriz no tiene la intención de cambiar su manera de ser y mantendrá su forma de manejarse.

“Un día me dijo un niño, ‘¿por qué no festeja los goles como Miguel Herrera?’, y le respondí que me vería mal porque creo que Miguel tiene una personalidad diferente a la mía y en ocasiones he celebrado algunos goles, pero soy un tipo que no festeja. Soy muy seco en eso, muy serio en esa forma de ser y creo que tal vez esa manera de ser mía, parece que no trasmito nada, y parece que la afición quiere algo más, diferente, pero así es Nacho Ambriz, no voy a cambiar”, expresó para ESPN.

Por otro lado, el estratega reveló que ha tenido que soportar críticas por no vestir de traje durante los partidos de la Liga Bancomer MX y aclaró que ha respetado esos puntos de vista por lo que espera lo mismo.

“A veces cuestionan porque no me visto de traje pero no me gusta el traje y se los hecho he dicho. A mi vestir con pants sería lo más cómodo porque voy a una cancha de futbol y no a una oficina. Respeto y espero en ese aspecto también me respeten a mi porque a veces siento que no hay un respecto hacia mi persona”, comentó.

Sobre las críticas que se han generado en torno a su gestión y las voces que piden su salida tras el resultado del sábado anterior, Nacho las ve como normales, y entiende que es el momento de poner el pecho a las balas, ya que se encuentra en una de las instituciones más importantes del futbol mexicano.

“Soy el entrenador del América y lo que se maneja alrededor mío es normal, es un equipo grande y los grandes entrenadores ya han vivido el tipo de presión”, comentó.