DÓMINGUEZ Y EL DEBUT SOÑADO CON AMÉRICA

Espera cosechar muchos triunfos y éxitos en el Nido de Coapa

Ni se cuelga etiqueta de ídolo, mucho menos se mete presiones de más pretendiendo echarse al hombro al equipo, pero Cecilio Domínguez lo que si tiene cierto es que viene a divertirse jugando al futbol para el club América, donde espera cosechar muchos éxitos deportivos.

Luego de tener un debut soñado al anotar el gol del triunfo el viernes pasado sobre Tiburones de Veracruz, el atacante paraguayo espera que sea un buen comienzo a propósito del Clausura 2017 y la Copa MX, los retos para Águilas en este primer semestre del año.

“Obviamente uno quiere que lo quieran mucho acá, pero yo no me siento ídolo, la gente tiene su opinión, a mí me trajeron para jugar futbol, no veo el número que tengo atrás”.

A la llegada de Domínguez al Nido, las expecativas crecen por demás, pues a decir verdad hay talento y futbol en sus botines.

“Pero no me meto la presión que dice la gente, que por traer la “10” en la espalda tienes que hacer muchas cosas, si tienes el número “3” o el “4”, igual tienes que hacer muchas cosas”.

Al concluir el entrenamiento de ayer en el Nido de Coapa el paraguayo asegura que llega con sus propios retos y objetivos.

“Yo mismo me pongo mis metas, para mí no hay presión porque yo me divierto jugando al futbol. No me quiero cargar presión por eso va en contra nuestra”.

Acerca de su primera anotación sobre Tiburones para Cecilio es motivante el reconocimiento que le ha hecho la afición tanto en la calle como en redes sociales.

“Me siento muy feliz por haber marcado en mi primer partido, y después sí fue algo muy lindo el momento y también después de que en la calle ya empiezan a conocerme. Yo también quería desde chiquito que me conocieran”.

Domínguez hereda el 10 de Cuauhtémoc Blanco, el máximo ídolo de Águilas de América y que luego portaron exitosos jugadores como su compatriota Salvador Cabañas.