No pronostica ko, ‘pero Canelo caerá’

Héctor Suarez Gomís analiza en exclusiva para REFLECTOR la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr, dice que el hijo de la leyenda ganará la pelea, siempre y cuando le haga caso a su entrenador

Héctor Suarez Gomis se emociona cuando recuerda que la primera pelea de box que vio fue la de Rubén El Púas Olivares frente Alexis Arguello ya que su padre estaba muy emocionado hasta que llegó ese maldito round 3…

“El Púas iba ganando la pelea…”, destaca con una mirada nostálgica.

Desde ese entonces su padre el gran actor Héctor Suarez entabló una gran amistad con los hermanos Jaime y Sergio Lozano, los cuales le regalaron guantes y hasta un protector bucal, que desde entonces ese detalle para él fue más importante que recibir un balón de futbol como la mayoría de los niños de su época.

“Mi papá idolatraba a Mantequilla Nápoles y recuerdo esas peleas de los cabezazos que le cortaron las cejas contra Muñiz. Recuerdo la de Zárate vs Zamora… Jamás olvidaré lo del papá peleándose con el Cuyo Hernández. Cómo olvidar la de Salvador Sánchez vs Wilfredo Gómez… Y también las de Azuma Nelson; Sugar Ray Leonard vs Manos de Piedra Durán, la primera, esa… Qué pelea!!! , todos ellos hicieron que me volviera fanático del box… En la era de Julio César Chávez yo ya era un gran aficionado… Veía todas las peleas que había los sábados y compraba Ring Magazine cada mes y ver el box con mi papá hizo que mi vida tuviera sentido… Así de raro como suena. Ver la vida como una preparación para una pelea y enfrentar el día a día como si fuera una pelea me ha servido mucho para ser un guerrero”, destaca.

VA CON CHÁVEZ

Por ello quien más que un amante del pugilismo y gran actor que no nada más heredó la calidad y el amor por la profesión de actor sino de un deporte tan apasionado para que analizara el duelo que este sábado se robará todas las pantallas de televisión en México entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr.

Para Suarez Gomis este choque debía darse tarde o temprano, aunque le hubiera gustado mucho más que se diera con los dos estando en el tope de su carrera, en esta ocasión le ve más posibilidades de oportunidad para Chávez Jr y por eso la aceptó y se concentró como nunca antes. Chávez no mueve la cintura, rara vez cabecea y suelta muy poco las manos… No entiendo cómo alguien de su estatura no aprovecha la larga distancia y le gusta irse a pelear en corto. Tiene una gran mano derecha… Pega muy fuerte… El gancho al hígado le sale muy natural como al papá… Siempre va para adelante y tiene mucha determinación. Si se trata de apostar voy con él. Me gustan las historias de resurgimiento… Me gustan las historias en las que el que no tiene oportunidad termina ganando y me caga el Canelo, (Oscar) De la Hoya que ama jugar con la inteligencia de los aficionados y no soporto a Edie y Chepo (entrenadores de Canelo) que creen que El Cuyo Hernández y Nacho Beristain les pelan los dientes…

Sobre El Canelo Álvarez, el creador de El Pelón en Tiempos de Cólera, destaca algunas cualidades pero si valora más los defectos que tiene el boxeador jalisciense quien de acuerdo a su visión no ha sentido el peso de pelear arriba de su peso.

“Canelo no sabe cortar el ring… Marcha en lugar de deslizarse suavemente en la lona… Anuncia muchísimo sus ganchos y digan lo que digan es muuuuuuuuuy fácil meterle las manos… Si no, vean de nuevo la pelea con el Perro Angúlo…Shane Mosley… Amir Kahn… Y ni qué decir de Floyd Mayweather… Sucede que a la hora de la pelea todos ellos pesaban mucho menos que él… No ha sentido el peso de un golpe de más de 170 libras. Tiene grandes combinaciones… Es muy bueno en el contragolpe… El mejor upper de la actualidad… Es muy disciplinado y no es desesperado. También pega muy fuerte y algo que pocos dicen; sabe fintar extraordinariamente bien”, opinó.

SI HAY ODIO

Ante el cuestionamiento sobre si siente que esta rivalidad fue creada y no sincera, el protagonista de las primeras series en México actual como lo fue Diseñador Ambos Sexos, lo niega y destaca que el odio es real y sin duda eso ayudará a ver una pelea entre mexicanos que hace mucho no se aprecia.

“Sí, por supuesto que hay una gran rivalidad y se traen muchas ganas… Si Chávez deja de oír a Beristain y empieza a hacer lo que quiera, lo van a madrear… Si es disciplinado en su plan de pelea y escuchar Nacho, estoy seguro que le hará pasar la peor noche de su carrera al Canelo

¿Habrá KO (Knock Out)?

“Es muy difícil pronosticar un KO… Puede ser que alguno vaya a la lona, pero de terminar por KO creo que solamente Canelo podría ser quien fuera noqueado… Cuando Canelo pelea con alguien de su peso no les hace el daño que le hizo a Josesito López… Amir Kahn… O el brutal KO a Kirkland… Lo contrario que hizo Chávez cuando decidido y sólo boxeó un round con el Maravilla Martínez que fue el 12 y con eso Maravilla tuvo para ser cortado y visitar la lona y por poco pierde”.

Por ello siente que es el último tren para el Hijo de la Leyenda en caso de irse con el brazo en alto ya que para Canelo fiel a su costumbre será una pelea más.

“Si Chávez gana se va al cielo y revive su carrera y si Canelo gana será una victoria más y ya… El presume que ha boxeado con los mejores del mundo y no entiendo por qué nadie se atreve a desmentirlo… Dice que ha peleado con los que nadie quiere pelear Jajajaja Jajajaja… Lara le ganó y le regalaron la pelea… No lo vi ganarle a Cotto y lo de Smith fue una vacilada… No pelea jamás con un sembrado del uno al tres… Y con Floyd Mayweather lo llevaron a la escuela de la manita, no ganó un sólo round. Si pelea con GGG y se deja de mamadas y gana, entonces sí empezará a consolidarse”, subrayó

POR LAS DOS TELEVISORAS

Aunque Héctor Suarez Gomis tuvo su paso como analista de Box en Televisa Deportes pero envidias y otros factores ya no lograron que siguiera, dice que el choque lo apreciará por las dos televisoras.

“Me gusta mucho oír a Eduardo Lamazón… Es un hombre que lee extraordinariamente bien las peleas, sabe mucho de box y generalmente estoy de acuerdo con él… Entonces el inicio de cada round lo veré por Azteca y los siguientes 2 minutos y medio por Televisa… Lalo Camarena y Roberto Sosa son extraordinarios narradores y conocedores de box y no me hacen extrañar mi infancia ni mi adolescencia al recordar al gran Jorge Sonny Alarcón y Antonio Andere”.

FALTAN ÍDOLOS

Finalmente Suárez destaca que al box le urge que los mejores peleen con los mejores y no con los que les queden a modo o sean blanco fácil, ya que por eso las Artes Marciales Mixtas han crecido tanto porque en el box ya no hay peleas como en el siglo pasado, salvo sus muy honrosas excepciones.

“Los ídolos los hace la gente, no los medios de comunicación, ni las cerveceras ni los promotores… El Canelo vende mucho, pero eso no lo hace un ídolo. Los grandes ídolos del boxeo mexicano siempre pelearon con los mejores de su época… No los hacían bajar ni subir de peso y mucho menos pactaban un catch weight para sentirse cómodos…Chávez, Sal Sánchez, Olivares, Zárate, Saldivar, Ratón Macías, siempre pelearon con los mejores… Y también los que no llegaron a ser ídolos pero fueron grandes campeones… Gilberto Román, Zaragoza, Juan Manuel Márquez, Ricardo Finito López, Erick Morales, Marco Barrera y hasta Pipino que se fue hasta Detriot a ser madreado de horrible manera por Hearns, tenemos muy buenos campeones, pero no ídolo