¿No que no? aumentan homicidios y violencia; molesta a Hillary que venga Trump; Juanga, el “naco”

Miguel Angel Osorio Chong reconoció ayer lo que se confirmó desde la matanza de normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014: el crimen y la violencia, lejos de reducirse y desaparecer, como pretendió hacerse por decreto en Parque Lira, ha crecido.

Pese a que desde que comenzó esta administración el discurso ha sido el mismo -la violencia, los asesinatos, los crímenes han disminuido-, lo cierto es que las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran lo contrario y ayer, por primera vez, el hidalguense lo aceptó.

No obstante, el anuncio de ooootra nueva estrategia para rescatar a los 50 municipios más violentos del país es más de lo mismo.

Cuando Manuel Mondragón y Kalb era comisionado nacional de seguridad, se intentó aplicar una estrategia similar a la de cuando fue secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México: dividir el territorio por cuadrantes.

No funcionó.

Además, se dijo que las intervenciones serían quirúrgicas. Las fuerzas federales ya no irían por ahí, de pueblo en pueblo, arrasando a los criminales con los correspondientes daños colaterales.

Tampoco funcionó.

Ayer, en la sesión 40 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Enrique Peña Nieto anunció que la respuesta a ese repunte en la violencia comenzará en esos 50 municipios, pero no dijo cuáles son ni cómo se implementará.

-He dado indicaciones al gabinete de seguridad para que en estrecha coordinación con las autoridades locales, se ponga en marcha una estrategia de atención integral a los 50 municipios que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos que hoy se están cometiendo en el país, dijo.

Esas alcaldías representan apenas el 2 por ciento del total en México.

Peña Nieto y Osorio Chong reiteraron su llamado a los gobiernos estatales y hasta a los municipales para trabajar de manera conjunta, porque la federación no puede hacerlo permanentemente.

O sea, más de lo mismo: no pueden sentarse a ver, mientras el gobierno federal les hace su trabajo.

Sí, pero hay municipios donde apenas tienen un policía y una resortera.

El evento sirvió para que Manelich Castilla Cravioto debutara en las reuniones de alto nivel como nuevo comisionado de la Policía Federal, tras el cese fulminante de Enrique Galindo Ceballos.

Y precisamente corresponderá a Castillo Cravioto hacerse cargo de la estrategia para rescatar ese medio centenar de ayuntamientos, agobiados por el crimen organizado y desorganizado.

Viene Trump

Anoche, pasadas las 20:00 horas comenzó a circular la versión que confirmaría Los Pinos más tarde:

Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos aceptó una invitación de Enrique Peña Nieto para reunirse e intercambiar impresiones.

-El Señor @realDonaldTrump ha aceptado esta invitación (a viajar a México) y se reunirá mañana en privado con el Presidente Peña Nieto, tuiteó la Presidencia.

Trump, que ha lanzado una campaña de xenofobia y racismo en contra de los mexicanos, a los que ha acusado de violadores, criminales y malvivientes, también tuiteó:

-He aceptado la invitación del presidente Enrique Peña Nieto de México, y espero reunirme con él mañana.

Según Los Pinos, el viernes pasado Peña envió invitaciones a ambos candidatos a través de sus equipos de campaña y Trump fue el primer en aceptar.

Jennifer Palmieri, vocera de Hillary Clinton, tuiteó de inmediato y su mensaje no fue muy amistoso:

-Lo que verdaderamente importa es lo que Donald Trump diga a los votantes en Arizona, no en México, y si continúa decidido a separar familias y a deportar a millones.

No parece buena idea reunirse con Trump cuando ni Clinton ni su equipo de campaña han contestado a la invitación, porque podría enviar una mala señal y ser mal aceptada por la candidata que, según las encuestas y sondeos en Estados Unidos, lleva una delantera coincidente de al menos diez puntos.

No vaya siendo que doña Hilaria sea rencorosa, porque el tuit de Palmieri parece ser un “aguas, porque Trump los quiere (a los mexicanos) acabar”.

Concluye la plenaria

Enrique Ochoa Reza, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Eruviel Avila, gobernador del Estado de México, y Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del tricolor, clausuraron los trabajos de la novena plenaria de ese grupo parlamentario.

En Ixtapan de la Sal, adelantito de Metepec, los legisladores priistas definieron la agenda para el periodo ordinario, que comienza mañana.

Destaca el apoyo a la legalización del uso de la mariguana con fines medicinales, además de los temas financieros.

Ahí, Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reiteró que no habrá ni aumento ni nuevos impuestos… pero sí otro recorte al gasto.

Y eso que lo bueno también cuenta.

Juanga, el naco

A él le viene guango Juan Gabriel.

No me extraña, por su ignorancia y clasismo.

Desde que llegó como director de TV UNAM, pese a no ser formado en sus aulas, Nicolás Alvarado Vale fue rechazado.

La comunidad académica y escolar criticó su nombramiento, cuando entre los universitarios de casa sobran candidatos por su preparación y comunión con la institución.

Alvarado es egresado de la Universidad Iberoamericana.

Acaso legal, pero no legítimo, y en la UNAM, donde la tolerancia y la diversidad son fundamentales, la crítica que lanza el presunto intelectual en un texto en el diario Milenio es inaceptable.

Ayer fue trending topic en twitter y en facebook, donde comenzaron a reunirse firmas para exigir su destitución.

Y destaca -¡qué bueno!- su afinidad por la cultura gay.

-Mi rechazo es, pues, clasista: me iritan sus lentejuelas no por jotas, sino por nacas, su histeria no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria sino por iletrada, critica.

-Conozco apenas unas pocas de sus canciones que, confesaré, me han bastado para identificarlo como uno de los letristas más torpes y chambones en la historia de la música popular, todo sintaxis forzada, prosodia torturada y figuras de estilo que oscilan entre el lugar común y el absurdo.

En rectoría deben decidir.

Vámonos:

Concluye la Universidad Panamericana: hubo reproducciones textuales sin cita a pie de página ni en el apartado de bibliografía… pero nada qué hacer.

albermontmex@yahoo.es @albermontmex