No renuncia a la política López Obrador

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, evidenció ayer al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, púes lo acusó de recibir dinero de Javier Duarte y no pudo comprobarlo.

El político tabasqueño de gira por Veracruz afirmó: “El miércoles, Yunes Linares se fue por las ramas, me acusó de estar recibiendo dinero de Duarte, no pudo probarlo, y como me comprometí a que si lo probaba me retiraba, ahora les puedo informar que seguiré ejerciendo el oficio de la política”.

Por medio de un video que subió a su cuenta de Facebook hizo críticas a Yunes y expresó: “Yunes Linares no va a renunciar al Gobierno de Veracruz porque es un cínico, un corrupto”.

Además, aseguró que sobre las elecciones federales, presidenciales y legislativas, que se llevarán a cabo en el 2018, “enfrentaran a la banda de la moronga azul, a los Yunes, a los Calderón y a los que forman parte del PRIAN”.

Los opositores ahora son, acusó: Salinas, Fox, Calderón, Yunes Linares y Moreno Valle; este último, un aprendiz de mafioso.

De igual forma; Anaya, todos ellos son parte de la banda de políticos corruptos que han llevado a nuestro país a esta decadencia, expuso.

Andrés Manuel aseguró que él no está por la venganza, pero toda la “maleantada”, entre ellos Yunes Linares no ocupara ningún cargo en el próximo gobierno democrático.