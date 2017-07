No se traiciona

Miguel Bosé siempre tiene cómo reinventarse y lo mejor de celebrar 40 años de carrera siempre será hacer mejores discos y shows espectaculares e irrepetibles; le sorprende evolución de Benny en El Hombre de la Mancha

Miguel Bosé festeja 40 años de ser un cantante que disfruta el escenario, el hacer canciones que dejen huella y que con el paso del tiempo se queden pegadas en la piel y en la memoria colectiva de varias generaciones, los cuales han crecido y lo han entendido.

Con una tranquilidad y una paz que sólo otorga la paternidad, amable y sin dormir, ya que llegó en la madrugada a la Ciudad de México para atender entrevistas, y en la noche ser el padrino de develación de las 300 representaciones de El Hombre de la Mancha, Bosé platica con Reflector de OVACIONES sobre cómo un artista de su talla siempre evoluciona, no se estanca y sobre todo no se repite aún cuando sus éxitos estén con el muchos años.

“Es difícil, creo que es algo que ya tengo desde que comencé esta carrera. Es un ADN natural que me pasa en todo. Por ejemplo cuando cocino, siempre me fijo que hay en el refrigerador, luego pregunto para cuántos es la comida y de ahí comienzo a agarrar los ingredientes y preparo un platillo que a los dos días y en un momento que no espero viene esa pregunta: ‘oye cuándo vuelves a hacer ese platillo que te quedó tan rico’, lo agarró y digo ‘de cúal día’. Así más o menos me pasa con mis discos y mis shows siempre tengo una idea, la conceptualizo y cuando la tengo la plasmo y así queda. No me gusta repetir, soy de la vieja guardia y de los que debe quedar a la primera porque si quiero repetirlo jamás sale igual o como lo quiero, por eso soy muy meticuloso en ese aspecto”; destacó.

IR UN PASO ADELANTE

Con chamarra, pants y tenis negros, Bosé es atento a los cuestionamientos, le gusta debatir cuando se trata de música y temas trascendentales, los vanales los pasa de largo, así que siempre con él hay que estar con cuidado ya que la charla puede ser agradable y placentera o de plano para el olvido.

En ese tenor Bosé está consciente que para llegar a un lugar en el que él se encuentra se necesita de mucha tenacidad, esfuerzo de no renunciar y de jamás traicionar los ideales de cada uno.

“Lo más importante cuando quieres hacer lo que te gusta y lo sabes hacer bien es nunca traicionarse, eso es lo que me ha pasado, por eso cada show, cada disco tiene su duración, su caducidad y es ahí cuando mi cabecita loca comienza a labrar qué quiero, qué busco, hacía donde voy y quiero. Eso sí sin repetirme ni traicionar, ya que es muy feo cómo puedes perderte a ti mismo. Igual muchos no lo notan porque los años de experiencia te da pero no para aguntar tanto, ya que la gente lo nota. Eso creo es lo importante, no en balde estamos cumpliendo 40 años de carrera y con ganas de reinventarme. Una de las cosas que siempre he buscado por mis influencias es hacer pop pero basado en lo que hay en la onda nórdica, con el sonido anglo, así he realizado mis discos y así lo seguiré haciendo, como lo haré en diciembre cuando me meta al estudio a bajar más de las 40 ideas que ya tengo en la mente”, destacó.

BENNY UN ARTISTAZO

Miguel Bosé tuvo una minigira por México ya que aparte de tener esta noche concierto en Durango vinó a apadrinar las 300 representaciones de El Hombre de la mancha, protagonizado por Benny Ibarra, su ahijado de carrera al cual hace 35 años le dio la patadita de la suerte cuando éste siendo un niño comenzó con Timbiriche, de donde Bosé fue padrino, productor y compositor.

“¡Me impresionó!. Yo cuando lo vine a ver en junio pasado me pareció increible. Conocía a ese Benny cantante, compositor que te puede llevar de una emoción a otra por medio de las canciones de sus espectáculos, el que le dio una dimensión diferente a una canción como Solo sí la cual interpretamos en el acústico, pero lo que ví en el escenario fue algo fenomenal, único. Esa versatilidad de llevar al Quijote y luego a Cervantes, las canciones y las tesituras, de cómo en una frase te hace tal nota o tonada o los alcances que tiene, me dejó impresionado al grado que dije ‘este es mi hijo que eduqué? Es un bárbaro”, mencionó un emocionado Bosé.

ESTARÁ CON TIMBIRICHE

Ya que se estaba en ese tema, Bosé confirmó lo que se había rumorado en el medio de que para la reunión de Timbiriche en el festejo del 35 aniversario de la banda, él debería estar en lo que será la grabación del DVD/CD que harán para las fecgas del 23 y 24 de septiembre próximo.

“Es la primera noticia que me confirman por medio de los periodistas y que es raro, pero usted cree que no estaré?… Espero sólo cuadrar las fechas y con gusto estaré con mis ahijados a los cuáles me encanta ahora como están haciendo el aniversario de invitar a muchas personas y por supuesto estaré ahí”.

YA NO HAY ARTISTAS

Aunque Bosé ha participado en realities musicales en donde se planeaba sacar a los nuevos ídolos de la música, el intérprete de éxitos como Amante Bandido, Salamandra, entre otros lamenta que por la situación que hoy está la música y el poco compromiso que existe hoy en las nuevas generaciones, esas emisiones sólo sirven para generar televidentes y no artistas.

“Hoy existe un gran mercado de música desechable, en donde lo que importa es hacer algo rápido, con calidad o no yo no lo sé pero que sin duda lo malo es que traen ese chip de no comprometerse. Un gran cantante es aquel que no pregunta a que horas entra ni a que horas sale. Que, como en mi casa, tome un vuelo y llegue a las 4:30 de la mañana, baje del avión y a los programas de televisión, atender a tele, radio, prensa, no he comido, al rato alistarme para llegar al teatro y mañana volar temprano para ir a Durango a cantar y después volar a España. Es algo que hoy muchos no lo hacen y por eso a los dos o tres años, y me veo muy lejos, estas estrellas desaparecen porqué no les gusta comprometerse. Sólo quieren hacerse o sentirse famosos y eso es lamentable. Por eso sólo los que tengan amor por esto lo entenderán”.