Jémez recula y niega reto a La Volpe

El técnico de Cruz Azul descarta diferencias con el americanista y hasta le hecha flores

El técnico español Paco Jémez aseguró no ser un “matón” y tampoco tener diferencia alguna con su colega Ricardo La Volpe, de quien aclara no lo reto a “arreglar las cosas como los hombres” “en lo oscurito”, luego que el argentino le llamó “vende humo”.

O sea, que según Jémez, él no dijo lo que dijo y todo fue mal informado por la prensa, calificándola como ‘amarra navajas’ para vender tapas en los periódicos y noticieros deportivos.

“Yo no soy un matón, ni (Julio César) Chávez, no me voy a agarrar a puñetazos. Si tengo que hablar algo con él, lo haré, nos daremos la mano y no pasará nada. Tengo una educación y me enseñaron a respetar a las personas. Entiendo que se quiera generar la polémica, pero no basada en la mentira”.

LOAS A LA VOLPE

En entrevista con ESPN Radio Fórmula, Paco defendió a La Volpe al apuntar que a las declaraciones del técnico del América se les dio un sentido “mentiroso”.

“La Volpe sabe mucho más que yo, tiene mucho más currículum, no soy maestro, lo respeto muchísimo. Él a mí no me llama vende humo, pero muchos compañeros de la prensa mienten, aquí se utiliza mucho. Lo hacen para que salte. Realmente no tengo nada con Ricardo, sólo mucho respeto”.

DESARRAIGARSE DE SU HISTORIA

Y al hablar sobre La Máquina, para Paco Jémez, el principal problema que vive el equipo es no poder desarraigarse de su historia en los últimos 19 años al no poder alzar nuevamente un título de Liga MX.

“Eso es lo que hemos intentado que no pase, no arruinar un presente recordando un pasado que puede destrozar el futuro”

El timonel reveló que dentro del seno celeste se viven momentos de intranquilidad y ansiedad.

“Aquí, aunque no pase nada, se está intranquilo. Es un club que tiene muchas cosas para hacerlo bien”.