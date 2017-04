Nombrar Casa México a las 34 de migrantes en EU, propone MAM

La propuesta la presentará a Conago en mayo para homologar servicios

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, propondrá a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que las 34 casas de migrantes dependientes de todas las entidades del país se unifiquen y se llamen Casa México. La petición la hará en mayo, y al mismo tiempo solicitará que se homologuen en capacidades y servicios. Ante el cónsul de México en Nueva York, Diego Gómez Pickering, y al reunirse con representantes de The New York Immigration Coalition (NYIC), agrupación de organizaciones pro migrantes dentro y fuera de esta ciudad estadunidense, reiteró que pretende consolidar un fondo de apoyo con esas casas para trabajar de manera conjunta con los consulados. Señaló que para ayudar a los repatriados a que llegan a la capital del país se han implementado brigadas en el aeropuerto y en las terminales de autobuses. Detalló que se reparten folletos en español e inglés: “CDMX Contigo” o “CDMX with you”, porque hay migrantes que no hablan ya español, sólo inglés. La Coalición de Inmigración de Nueva York nació en 1987 y representa los intereses colectivos de diversas comunidades y organizaciones de migrantes. Cabe señalar que The New York Immigration Coalition lucha por el aumento de los servicios de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York y por mejorar el acceso a la asistencia sanitaria para los migrantes de bajos ingresos; también se enfoca en proporcionar clases de inglés a adultos. A tres semanas de ponerse en operación, la app “CDMX Contigo”, dirigida a las y los mexicanos migrantes en Estados Unidos, personas repatriadas y a sus familiares, continúa su expansión entre los connacionales. Agregó que el Gobierno de la CDMX se enfoca en “ayudar a la certificación del idioma, ayudar a la certificación de los estudios, a buscar homologar capacidades y, por supuesto, ayudar con nuestro servicio en Estados Unidos a través de esta aplicación”. En un comunicado, expuso que del 7 al 27 de abril fueron recibidas 61 alertas de personas que han estado en riesgo de detención por parte de una autoridad migratoria en Estados Unidos, y Locatel ha dado aviso al Consulado más cercano y a sus contactos de la red de emergencia. También se han recibido 17 reportes para la búsqueda de personas repatriadas y ha proporcionado seis atenciones vía chat.