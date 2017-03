Nuestos deportes

CDMX .- Hace unos días nos preguntábamos cual era nuestro proyecto olímpico y, reflexionando sobre el tema, podríamos preguntarnos hacia que deportes debíamos dirigir ese proyecto. La respuesta debería ser, a todos.

En las ultimas ediciones de Juegos Olímpicos, en concreto desde Sidney 2000, el único deporte que ha ganado al menos una medalla en cada uno de estos Juegos ha sido taekwondo. Obviamente este seria un deporte prioritario, clavados se ha mantenido en la primera linea, no solo ahora sino que históricamente ha dado buenos resultados a nuestro pais, boxeo también es un deporte importante. Tiro con arco, levantamiento de pesas, pentatlon moderno, atletismo, ciclismo, futbol recientemente han estado en el medallero y mas atrás en la historia tenemos disciplinas como tiro deportivo, basquetbol, esgrima, lucha que también lo han conseguido.

Sin embargo hay disciplinas que si bien no han podido ser medalla olímpica o tienen tiempo de no conseguirla, han obtenido preseas en eventos multideportivos continentales y regionales, asi como en los eventos mundiales propios de cada disciplina y por lo tanto deberíamos considerarlos. Incluso también hay que tomar en cuenta a aquellos que actualmente no pertenecen al programa olímpico y que no sabemos que pasara con ellos en los próximos 20 años.

Los deportes tradicionales en su practica o populares en nuestro país debían ser aquellos que llamemos “nuestros deportes”, sin embargo porque no considerar como “nuestros” a aquellos que no entran en ese encuadre de populares o tradicionales.

Durante esta semana tuvimos el privilegio en nuestro país de tener dos eventos de alto nivel deportivo y organizativo. Tanto el abierto mexicano de tenis como el campeonato mundial de golf de la PGA, trajeron a deportistas de altisimo nivel, simplemente el numero 2 del mundo en el tenis y el numero 1 en el golf. Pero, siempre hay un pero, aunque en ambos eventos hubo participación mexicana esta fue gracias a invitaciones de los organizadores y no por el ranking de nuestros deportistas.

Quitémosle la etiqueta de olímpico al proyecto y pongamosle la de deportivo, sin duda una cosa llevara a la otra. Que hay que hacer para que en un futuro proyectado en la misma temporalidad que se plantea para la mejora en los resultados de los Juegos Olimpicos, podramos tener, tomando como ejemplo el tenis y el golf, mas participantes no solo en estos eventos sino en los diferentes circuitos.

Por supuesto que la meta debe ser llegar al numero 1 como ya lo hizo alguna vez Lorena Ochoa o un top 10 como lo fue Raul Ramirez, pero empezemos por tener mas y mas deportistas en los diferentes escenarios del mundo.

Y si, el golf y el tenis tienen sus particularidades como también lo tienen los deportes invernales. Ninguna de estas disciplinas las podríamos considerar como “nuestros deportes”, por todas las necesidades que se requieren sin embargo hace unas semanas una atleta como Sarah Schleper, quien alguna vez represento en muy alto nivel a su país de origen y ahora lo hace por Mexico, tuvo un gran resultado en el Campeonato Mundial de esqui en Suiza, pero también niños mexicanos ganaron un evento internacional de la categoría de 11-12 años y este fin de semana la selección nacional femenil obtuvo un histórico ascenso en el campeonato mundial de hockey sobre hielo.

¿Podemos?, si, podemos. Hay que analizar las necesidades, requerimentos de cada deporte y atenderlos. A este proyecto debemos de sumarnos todos e incluir y considerar a todas las disciplinas, porque todas son Nuestros Deportes y los resultados también serán de todos nosotros.