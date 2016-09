Nunca se cuido

Después de ser internado en el 2014 por una fuerte neumonia, Juan Gabriel comenzó a tener muestras de que su estado de salud no estaba bien y la muestra fueron los conciertos en donde se cayó y su mal en la rodilla, además de conciertos donde fue sacado ayudado por su staff

En septiembre del 2014 Alberto Aquilera le pregunta a Juan Gabriel como se encontraba. A lo que el cantante respondió:

“Bien, mejor y tu?”

“Si tu estas bien yo estoy mejor” le dice Alberto y le cuestiona: “¿Estas listo para continuar?”.

“Si, extraño los shows, extraño mi marichis., los músicos, coros, bailarines, extraño los aplausus y a mi gente esas noches bonitas…. Te preocupe, te asuste, te pusiste nervioso siempre te meto en lios y demandas pero siempre estas conmigo me proteges, me aceptas, me perdonas yo sin ti no puedo vivir”, le dice Juan Gabriel y Alberto le dice “y yo sin ti me muero por eso debemos cuidarnios y mucho”.

Esta fue la extracción de una entrevista que en agosto de 2014 subió a sus redes sociales el cantante quien puso de un lado al artista Juan Gabriel siendo cuestionado por Alberto Aguilera Valadez, la persona la que después de cada show se guardaba pero que meses antes fue el primer aviso para preocuparse en su salud ya que los males de salud que sufrió durante su pasada estancia en Las Vegas, Nevada y que lo tuvo internado varias semanas.

En esa entrevista, el popular compositor e intérprete mexicano habló de lo emocionado que estaba ´pr comenzar su gira Volver 2014 en Estados Unidos.

Sin embargo y a pesar de los males que ya le aquejaban el continúo con su manejo de presentarse en los shows por más de tres o cuatro horas.

Luego de esa neumonia, Juan Gabriel siguió con muchos accidentes y males como cuando se cayó del escenario y conforme fueron pasando los meses su estado de salud se deterioraba.

El cantante antes de su muerte visitó en tres ocasiones el hospital por crisis en su salud y de acuerdo con el propio cantante y personas allegadas a él, las enfermedades que padece fueron:

Neumonía, Hipertensión, Estrés, Agotamiento y Sobrepeso lo que le dificultó en varias ocasiones sus shows y salir casi en camilla o apoyado en su staff o en silla de ruedas.

EN VERACRUZ COMENZÓ

Fue en una gira por ese estado, este mismo año cuando la salud de Juan Gabriel se fue mermándose y en junio de este año apenas se iba a cumplir pero será cuando él lo decida.

Fueron muchos los seguidores del cantante que compartieron videos del concierto en Youtube, donde se puede ver al Divo de Juárez cantando algunos de sus temas más famosos sentado en una silla y en videos se notó que fue cargado para salir del lugar pero al día siguiente se asomó al balcón para decir que estaba bien pero la realidad fue otra.

Iván Gabriel, hijo del artista, había dicho que su padre se encontraba “diez veces mejor que nunca”, en alusión a su delicado estado de salud de año y medio atrás, cuando fue hospitalizado por una neumonía que le obligó a cancelar y posponer varios conciertos.

La realidad fue otra y hoy el Divo de Juárez ya no esta con nosotros.