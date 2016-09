Oportunidad de reivindicarse

Juan Carlos Osorio y el partido contra El Salvador

Espera que los jugadores vuelvan a competir en su verdadero nivel

EL SALVADOR, SAN SALVADOR.- El 7-0 aún está fresco en la mente de los aficionados mexicanos. No es fácil olvidar, por ello el técnico Juan Carlos Osorio calificó el encuentro contra El Salvador, como la gran oportunidad para reivindicarse.

“Pensamos que es una gran oportunidad para todo el grupo, para mostrar la reacción, eso es lo que se espera después de una derrota, la manera en la que reacciona el grupo. Reitero, de jugar bien, de hacerlo al potencial de los muchachos, tenemos más posibilidades de ganar, ojalá que podamos juntar esos dos factores, jugar bien, ganar y ante un digno rival que seguramente dará todo por llevarse la victoria, entonces, nos parece que más allá de tres puntos es esa gran oportunidad de reivindicarnos con nosotros mismos, con la afición y con toda la gente ligada a la Selección”.

El técnico agregó: “Para nosotros, hemos esperado con mucha paciencia este juego, o el siguiente, entonces con el esfuerzo de todos hay que demostrar nuevamente que México está pasando un buen momento, tiene jugadores de calidad y ojalá que los muchachos lo muestren mañana en el campo”.

Esas fueron las palabras del técnico de la selección mexicana habló en conferencia de prensa donde estuvo acompañado de Héctor Miguel Herrera, capitán del equipo.

“La confianza y la credibilidad de los jugadores mexicanos la hemos demostrado básicamente con la misma convocatoria, salvo las lamentables lesiones, indudablemente que los que han llegado han entendido la idea de juego, la estructura que necesitamos utilizar el día de mañana, lo que esperamos todos es que los muchachos nuevamente compitan a su potencial, de ser así México va a demostrar una vez más que se encuentra a buen nivel y los resultados de esos diez juegos previos a ese último episodio, que fue algo de lo que aprendimos, a partir de ahora el equipo va a seguir siendo el que fue anteriormente”.

AHORA SI TIENE PLAN B

Osorio no quiso adelantar la posible formación que mandará. “Sobre el juego, como siempre, vamos a tener dos posibilidades en la estructura, lo que sí hemos trabajado fue tal vez lo que faltó en ese juego ante Chile, que era tener un plan b, un dispositivo en caso de que no funcionara el plan original, entonces tenemos que hacer que entre los dos podamos tener una buena presentación y reivindicarnos con nuestra afición, con nuestra gente”.

DEMOSTRAR QUE SE APRENDIÓ

Volvió a externar que espera que la eliminación ante los chilenos haya dejado alguna lección: “Espero que el aprendizaje de lo que aconteció, del episodio ante Chile, y todo el proceso que hice, obviamente me sirva para todos los juegos que vamos a tener, que son difíciles y que marcan el futuro de la selección”.

RECONOCIERON EN CUSCATLÁN

El Tricolor reconoció por la tarde la cancha del Estadio Cuscatlán, sede del duelo de este día contra El Salvador. El técnico consideró que el campo estaba en buenas condiciones. “Considero que la canchase encuentra en condiciones para jugar, de pronto un poco húmeda y lógicamente por el entrenamiento algunas partes de la misma estará más suaves, pero la pelota es lo que más extrañamos, al final se juega en el mismo campo, con el mismo balón para ambos equipos, parece que estamos bien preparados”.

EL RIVAL

Juan Carlos Osorio fue cuestionado sobre lo que representa El Salvador. “Como conjunto, el Profesor Maradiaga siempre se ha caracterizado por tener un equipo que juega muy bien al fútbol, independientemente del cuadro que decida el entrenador va a ser un rival muy difícil y con el apoyo de su gente lo serán aún más”.

EL AMBIENTE

Referente a si siente presión en el juego externó: “Siempre hemos manifestado que la presión se la autogenera el individuo y es esa responsabilidad con la vocación, con la profesión y con el equipo que representa”.

Del ambiente dijo: “Por ahora, el tiempo que llevamos acá, he visto un país civilizado, nos han tratado bien y mientras que eso no pase a eventos mayores, nos parece normal, una afición que seguramente va a mostrar la pasión que siente por su selección y la va a apoyar, nosotros a mostrar que la gran mayoría de los jugadores están en condiciones de competir porque están familiarizados con esa clase de escenarios, los que no seguramente si tienen la oportunidad se van a beneficiar de ella”.