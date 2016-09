¡Osorio no piensa en renunciar!

Dice tener los objetivos más claros que al inicio

Califica de aceptable el primer tiempo y bien el segundo

Los aficionados pidieron a gritos la salida de Juan Carlos Osorio, pero el técnico del tricolor no lo entendió y aunque consideró que están en su derecho porque pagan un boleto, no les dio la razón al grado de sorprenderle que el blanco de las críticas sea él y no los jugadores.

“Tengo los objetivos más claros que en cualquier momento, aprendimos mucho de la derrota, ya se hizo el proceso de sanación que se requería, ahora los jugadores tienen confianza y credibilidad”.

¿Qué opina de los abucheos de la afición?

-La verdad que no los entendí, pero ellos pagan y tienen derecho a expresar su opinión. Afortunadamente fue contra mí y no contra los muchachos.

¿Ha pensado en renunciar?

-No voy a renunciar, son 16 puntos de 18 disputados después de 12 juegos ahí están los resultados. De forma objetiva

¿Estados Unidos el primer rival del hexagonal?

-Lo conversamos con los muchachos, me parece muy bien, iniciar en Estados Unidos para mostrar de lo que es capaz de visitante, porque cuando los rivales salen un poco más jugamos mejor.

Y por si fuera poco, la calificación que le dio a la actuación del equipo mexicano fue aceptable en el primer tiempo y muy bueno en el complemento.

El colombiano quiere permanecer y como argumento presentó su balance de 12 partidos, donde sólo ha perdido uno y empatado 2, para sumar 16 unidades de 18, algo que no se logra con facilidad, dice.

“Habíamos planificado un partido a como se dio, teníamos como referencia el partido de Honduras contra Argentina y así fue, ellos se replegaron en su propia cancha y la mejor forma de superarlos era el juego de elaboración, en el segundo tiempo lo hicimos, Hirving tuvo la oportunidad, que a lo mejor de anotar se habría abierto el partido, pero creo que tuvimos un buen funcionamiento”.

OSORIO EN FRASES

“El que paga boleto tiene todo el derecho a expresar su opinión, pero independientemente de quién este al frente, la selección debe tener el apoyo de todos”.

“No para nada (va a tirar la toalla), son 16 de 18 puntos disputados, allí están los resultados”.

“Los objetivos de la selección se han cumplido”.

“La rotación es para darle oportunidad a los jugadores”.

FMF LE DA VOTO DE CONFIANZA

Antes de ingresar a la conferencia de prensa, Guillermo Cantú y Santiago Baños se reunieron con Juan Carlos Osorio para expresarle que cuenta con el apoyo de la FMF para continuar al frente del tricolor, por lo cual a pesar de las múltiples voces en contra y que lejos de ve avances el equipo va hacia atrás, de momento lo ratifican para que esté en el banquillo en el comienzo del Hexagonal Final.

FRASES

“No debe influr el abucheo, ellos quieren ver que la selección ganar y cuando no es así se expresan como piensan. Nosotros debemos enfocarnos en la siguiente fase. Todos van a seguir recordando el 7-0 por mucho tiempo y nosotros también, pero sólo hemos perdido un sólo partido con Osorio”.

Andrés Guardado/VOlante de México

“Cuando te enfrentas a un equipo que viene a contragolpear es complicado abrirlo, hicimos lo imposible, pero acabó en empate”.

Alfredo Talavera/Portero de México

“Este resultado no nos pega, el objetivo ya estaba hecho y en el hexagonal debemos demostrar el poder que tenemos en casa”.

Ángel Zaldívar/Delantero de México

“Se siente feo que tu propia gente te chifle”

Orbelín Pineda/Volante de México