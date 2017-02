Osorio: no se habló del muro con secretarios de Trump

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong reiteró que ni la construcción ni el pago del muro en la frontera de Estados Unidos con México, fueron temas que se trataran en la reunión que se sostuvo con los secretarios estadounidenses de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John Kelly, pues desde hace tiempo se dejó clara la postura de nuestro país.

Tras la Presentación de la Estrategia Nacional Cultura Cívica 2017-2023, señaló que el titular de Relaciones Exteriores y canciller de nuestro país, Luis Videgaray Caso, ha sido tan claro en el tema, “que en la mesa de trabajo que tuvimos con las autoridades americanas no fue nunca abordado.

“Hemos sido claros, contundentes en el tema y creo que no habría que repetirlo porque ellos saben la postura que tiene el Gobierno de la República”, señaló.

Por otro lado, en entrevista radiofónica, indicó que tema en la agenda fue el que México reciba a migrantes centroamericanos mientras concluye su proceso judicial en Estados Unidos, a lo que Osorio Chong observó que no había una idea clara del procedimiento que se quería llevar a cabo.

Después de que hablaron los secretarios Luis Videgaray; de Hacienda, José Antonio Meade y Osorio Chong, “empezó Tiller, y Tiller pues dio un panorama general, la verdad es que creo que no estaban tan enterados de lo que estaba pasando, ante todos los anuncios, todos los twitter, todo lo que ha venido siendo a partir del inicio de su gobierno.

“Pero el Secretario Tillerson pidió que, fue el Secretario del Interior, el que pudiera explicar respecto a las medidas que han sido anunciadas –que en las acciones intervendrían militares estadounidenses, según Donald Trump-.

“Y él –Tiller- decía que no había posibilidad de hacer las deportaciones masivas, que iban a hacerlo todo en el marco de la ley y que se comprometían, y lo hizo público, que lo harían en el marco del respeto a los derechos humanos, que era una preocupación que se hizo directa entre los tres Secretarios mexicanos”.

El responsable de la política interna del país recordó que el planteamiento de los latinos procedentes de otros países se deportaran a México, ya se había hecho en la administración de Barack Obama, “fue puesto en la mesa en varias ocasiones y, por supuesto, de parte del gobierno mexicano negado y entendido por ellos.

“Sería imposible pre escribir y pre registrar a los que quieran ir a Estados Unidos y, además, no está en nuestras normas y nosotros no hacemos procesos para otros países”, aseveró.

Osorio Chong relató que después de que se les explicó todo lo que hace México en este sentido, “la verdad es que creo que hasta ahí entendió que no podía ser una decisión unilateral, que no podía pasar por encima de México al tomar ese tipo de acciones desde allá, y que iba a generar un problema muy grave de seguridad, un problema muy grave con los migrantes, un problema incluso para ellos mismos también de seguridad y de regreso de los propios migrantes, porque los iban a dejar en la frontera, y entonces lo que iba a suceder es que esos mismos migrantes iban a tratar de reintentar entrar a su territorio.

“Y que, por supuesto, nosotros no teníamos, como ya te dije, ni leyes que nos amparen, ni procedimientos, y que no estábamos dispuestos a aceptarlos. Entonces, en su intervención dijo que habría de revisar entonces la postura que habían anunciado, que no conocían respecto a esta problemática que se generaría”, comentó el funcionario federal.