Otra empoderada con “La Fiscal De Hierro”

No bien Rosario Tijeras repartía balas por doquier avisándonos que cual amazona urbana continuará con una segunda temporada, apareció “La fiscal de hierro” (Azteca 13, lunes a viernes, 21 horas), otra mujer empoderada en la telera nuestra y abierta de cada día, sumándose a su compayita “La Candidata” en su recta final.

A falta de galanes, de un cambio radical en las tramas, su formato y duración, la teleserie gana terreno y si Rosario Tijeras le arrebató el rating a Televisa, “La fiscal de hierro” desea repetir la travesura con Joshua Mintz de nuevo en el timón de la producción, acompañado de Manolo Cardona y la experimentada en estas lides, Ana Celia Urquidi.

TV Azteca cambió por completo su modelo de producción, se dio cuenta a tiempo que las alianzas, hoy en día, son vitales, así como dejar a un lado el absurdo sistema de vetos, de cacería de brujas, y de monopolizar contenidos, rostros y logotipos.

Por eso un Alejandro Camacho es llamado por propios y extraños, dice no a las exclusividades y sí a la libertad irrestricta de contratarse con quien valora su trabajo, sólo así se entiende su segunda teleserie continua con Azteca –primero “Correr y vivir”- y ahora en “La fiscal de hierro”, con el personaje a modo de Diego Trujillo, el empresario naviero por fuera y el matón corrupto por dentro, en lo que nos prometen a los telévoros una historia real en un México al que nos estamos acostumbrando en horario prime time visualizar imágenes que todos los días enfrentamos y confrontamos: corrupción, ilegalidad, desigualdad social, fraudes, injusticias y, lo peor, la impunidad.

La historia escrita por Rosa Clemente y Raúl Prieto, bajo la dirección de Moisés Ortiz Urquidi, Juancho Cardona y Jorge Eduardo Ramírez, parte de la venganza pero también de la incredulidad y de un halo de endiosamiento que suelen tener las hijas hacia sus padres, desconociendo buena parte de sus secretos, como en este caso le ocurre a Silvana Durán (Ileana Fox), quien presencia junto con su familia la manera en que es asesinado su padre Carlos Durán jurando encontrar al o a los asesinos, entre los que se encuentra Diego Trujillo (Alejandro Camacho).

Claro que para lograrlo Silvana se valdrá de su astucia, sus contactos y su cercanía con la fiscalía tan solo para descubrir que su padre no era una linda palomita sino un intermediario con un líder de negocios chuecos y sucios llamado Francisco Miranda (Christian Tappan).

Iliana Fox recibe una gran oportunidad luego de telenovelas como “Machos”, “Mirada de mujer, el regreso”, “Cuando seas mía” y “Vivir sin ti”, y si bien la primera opción para la producción fue Edith González, esta actriz deberá sacar lo mejor de ella para dar el tono de mujer empoderada que, cuando menos en su inicio, ha quedado a deber.

“La fiscal de hierro”, como le ocurrió a “Rosario Tijeras” no puede desprenderse del amor, del melodrama, de cierta cursilería ramplona que por momentos impide que las teleseries mexicanas conquisten más audiencia: la sicaria Rosario se enfrasca sentimentalmente con dos bobos y esta Fiscal con sed de venganza ya cruza miraditas furtivas con Ernesto Padilla (Raúl Méndez), un detective muy ducho para desentrañar todo tipo de asesinatos y quien ya quiere tener a Silvanita a su lado todas las mañanas.

Curioso que esta producción cambió las siglas de la PGR por PGM, no así en el caso de la DEA, quizá por el momento mismo por el que atraviesa nuestro país ante el vecino del norte.

Por ello “La fiscal de hierro”, empoderada hasta las cachas, siempre irá detrás de la realidad pero con el grito de batalla de sus productores y altos ejecutivos: “Estamos más vivos que nunca”…

Ver para creer. Telévoros: ¡Uníos!