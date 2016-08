Otra vez, mil veces más, preguntémonos qué hacemos con la Policía Federal

La discreción con que Renato Sales traga sapos…

A Enrique Galindo lo destituyeron porque no daba para más, porque era imposible sostenerlo en su puesto después de las afirmaciones de la CNDH, que van mucho más allá de señalar que hubo exceso de fuerza en Tanhuato. Responsable del enredo sin fin de Nochixtlán, también lo fue de la tortura que infligió a una “detenida” una policía federal.

A sumar en su contra, que sobra mucho. En los hechos, Galindo fue el jefe de una policía ineficiente y cuestionada rutinariamente. Que no ha satisfecho en ninguna medida los requerimientos de una sociedad agraviada por la violencia.

Ahora, también, habrá que preguntar si existe una autoridad que tenga esa capacidad de respuesta frente a los graves, muy graves y muy arrastrados de otros gobiernos, problemas de inseguridad.

¿Cuál debe ser el papel de una Policía Federal, es decir que dependa del presidente de la República? Junto, de cara a 32 policías estatales y casi 2 mil municipales que no hacen, literalmente, su trabajo.

¿Dónde está la forma, legal y respetuosa de los derechos humanos, para combatir a criminales?

¿Por qué no le preguntan a Genaro García Luna que fundó, literalmente, a la Policía Federal moderna?

Resulta tan inaceptable como indignante no tener una policía que cumpla. Que haga su trabajo. Que sea sustento del orden social. Que no tenga muertos y más muertos en sus bitácoras.

Una policía que cumpla con su obligación sin asesinar.

Lo de Tanhuato lo hemos venido diciendo por muchos meses. La evidencia, lo que se puede ver a partir de las mismas fotografías, el sentido común, la aritmética esencial nos llevaba a un exceso de fuerza, mínimo. A un inexplicable resultado de 42 presuntos delincuentes muertos.

Ahí están los resultados de utilizar un helicóptero de guerra en un operativo de rutina, en un rancho…

¿Quién manda en la Policía Federal?

¿Será suficiente con cambiar de mando? ¿Será Manelich Castilla una garantía para que no vuelvan a darse hechos violentos por parte de los policías?

¿Por qué nombraron a Castilla? ¿Quién mete las manos al fuego por él? Ahí está, sin cuestionar, su relación con Cárdenas Palomino, el hilo conductor con Humberto Castillejos. ¿Garantía o preocupación?

¿A Renato Sales se los nombran? ¿Dónde inicia, dónde termina la autonomía del comisionado que, después, tiene que tragar todos los sapos y salir a dar la cara por hechos que ni siquiera fueron en su tiempo?

El punto, nos dijeron al inicio de este sexenio, era privilegiar la inteligencia. Y justo en Tanhuato, como en el caso de la tortura, en el operativo de Nochixtlán, lo que no hubo fue “inteligencia”. El uso de la fuerza por parte del Estado es, debe seguir siendo, legítimo. Actuaciones como las anteriores vienen a cuestionar todo.

La profesionalización de la Policía Federal, en la que intervinieron militares, no está sujeta a dudas. En el sexenio pasado se le dotó de todo el equipo moderno para que pudiesen hacer su trabajo. Son capaces, están preparados, son valientes… ¿quién da cuáles órdenes, en base a qué criterios?

La Policía Federal que nos presentaron el sexenio pasado era experta en el tema de secuestros, en encontrar a criminales, en la utilización de tecnología de punta en la investigación criminal, hasta en desarmar bombas… ¿Qué sucedió con ésta policía?

Los policías federales del sexenio pasado eran tan confiables para gobiernos de otros países que les vendieron los helicópteros Black Hawk, convirtiéndose en la única policía del mundo que los tiene. El equipo antimotines es apabullante de sólo verlo… Vuelvo a preguntar, qué sucedió…

¿Cuántos sapos más, que implican muertos como los de Tanhuato, puede tragarse Renato Sales sin rechistar, sin que su imagen bien ganada de impecabilidad resulte afectada?

¿Cuántos camiones incendiados en Michoacán, cuántos policías secuestrados, cuántos plantones más vamos a padecer por el miedo que los policías terminen disparando cuando los notarios certifican que no llevan armas?

Ese es el tema principal: ¿Vamos a tener una policía desarmada que termina matando a civiles sin explicación creíble? ¿Vamos a seguir teniendo una policía que siembra armas a los cadáveres? ¿Quién, quiénes van a pagar el precio histórico?…

