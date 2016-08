Otro comediante se adelanta

Fallece el actor estadunidense Gene Wilder a los 83 años de edad por complicaciones del Mal deAlzhaimer se le recuerda por su personaje en La Chica de Rojo , y por la mancuerna que logró con Richard Pryer

Nueva York.- El actor estadunidense Gene Wilder, famoso por protagonizar comedias clásicas como “Los Productores” y “El Joven Frankenstein”, falleció a los 83 años de edad a consecuencia de complicaciones del Mal de Alzheimer que padecía.

La muerte de Wilder fue confirmada por su abogado, en tanto que de acuerdo con un mensaje de uno de sus sobrinos difundidos por medios de información el deceso ocurrió el domingo pasado en la ciudad de Stamford, en el estado de Connecticut.

El sobrino, Jordan Walker-Pearlman, afirmó que Wilder padecía Alzheimer desde hacía tres años, pero que decidió mantener esta condición ajena a la opinión pública.

Wilder logró establecerse durante su carrera como uno de los actores cómicos más destacados de su generación, especialista en personajes que parecían a punto de perder la cordura. Además de actor, Wilder también dirigió y escribió guiones.

Otras de las películas que Wilder protagonizó fueron “Willy Wonka y la Fábrica de Chocolates”, “El Expreso de Chicago”, “El Principito” y “Bonnie y Clyde”.

En un mensaje para expresar sus condolencias, el director Mel Brooks, quien trabajó en varias cintas con Wilder, manifestó que el histrión era uno de los “verdaderamente grandes talentos de nuestro tiempo. Bendijo cada cinta que hicimos con su magia, y me bendijo con su amistad”.

Nacido en Milwaukee e hijo de una familia de inmigrantes judíos rusos, Wilder estudió interpretación en la Universidad de Iowa,2 donde fue miembro de la Fraternidad Alpha Epsilon Pi. Se graduó en 1955 y después sirvió en el Ejército de los Estados Unidos desde 1956 al 1958. Allí serviría como paramédico en el Departamento de Psiquiatría y Neurología del Valley Forge Army Hospital en Phoenixville, Pensilvania.

De vuelta en los Estados Unidos, Wilder se puso a trabajar en el teatro además de ser conductor de limusinas y maestro de esgrima. Su carrera como actor se fomentaría en algunas producciones del off-Broadway como The Complaisant Lover y Roots (1961), por lo que recibiría los galardones Clarence Derwent. En 1964, tendría la oportunidad de ser elegido para interpretar Mother Courage and Her Children junto a Anne Bancroft. A la actriz le gustó Wilder y habló de él al gran comediante Mel Brooks.

El debut en la gran pantalla de Wilder sería con Bonnie y Clyde (1967) de Arthur Penn. Después haría de Leo Bloom en Los productores (1968), de Willy Wonka en Un mundo de fantasía (1971) y del doctor Friederich Frankenstein en Young Frankenstein (1974).

A finales de la década de 1970 y en los 80, aparecería en cuatro películas junto a Richard Pryor, en la que sería una de las parejas cómicas interraciales más famosas de la historia del cine. Actuaron juntos en cuatro películas: El expreso de Chicago (1976), Locos de remate (1981), No me chilles que no te veo (1989) y No me mientas que te creo (1991).

En 1982 Wilder protagonizaría Hanky Panky, donde conocería a Gilda Radner y con la que se casaría en 1984, una relación que se mantendría hasta el fallecimiento de la actriz (a causa de un cáncer de ovarios) en 1989. Su muerte afectaría a Wilder, que fundaría la asociación Gilda’s Club en su memoria y junto a Karen Boyer se convertiría en uno de los mayores activistas de la concienciación del cáncer de ovarios. En 1998 Wilder publicó el libro Gilda’s Disease, el que explica sus experiencias junto a su tercera esposa. Un año después, Wilder se retiraba del mundo del cine para dedicarse a las actividades humanitarias.

En 2005, Wilder publicaba sus memorias bajo el nombre Kiss Me Like A Stranger y en 2007 hacía lo mismo con su primera novela, centrada en la Primera Guerra Mundial, bajo el título My French Whore.