Otro enredo de Videgaray; la marcha, pleito de lavadero; fractura del cártel de Sinaloa

Luis Videgaray Caso está metido en otro enredo.

El aprendiz de canciller que opera como embajador en Washington fue acusado por CBS de editar el discurso de Donald Trump, cuando anunció la construcción del muro, después de firmar la orden ejecutiva.

Asegura la cadena televisiva estadunidense que el ex secretario de Hacienda y Crédito Público lo hizo cuando estaba en Washington para el primer contacto con el equipo del republicano.

¿Lo recuerda?

Sucedió el 25 de enero.

-A Estados Unidos le conviene una economía fuerte y estable en México, dijo Trump en el mensaje presuntamente rasurado por Videgaray Caso.

CBS afirma que el canciller se horrorizó cuando leyó el texto original y que, apoyado por su presunto cuate Jared Kushner, yerno del presidente estadunidense y actual operador, hasta se reunió con él, quien aceptó de mala gana.

El joven Videgaray lo negó, presto, en la red del pajarito chismoso -twitter, para que se oiga elegante- y hasta lo calificó de falsa noticia.

-I never tought I would use this phrase, but today I’m doing it: FAKE NEWS, tuiteó.

No contaba -¿o sí?- con que el diario The Washington Post también lo publicaría, con detalles, pero ya no reaccionó.

Y, hasta anoche, no había una respuesta oficial.

En el bajo mundo, el de las alcantarillas, donde se hace la política, se asegura que la nueva filtración o balconeo -la primera fue la llamada telefónica entre Trump y Peña, en la que el estadunidense sugiere el envío de su ejército para combatir a los Bad Hombres -malandrines-, si el gobierno mexicano no puede -, es respuesta a la marcha de mañana que pretende enviar un mensaje de unidad y de respaldo a inquilino de Los Pinos.

Ayer, diputados del PAN y del PRD pidieron que comparezca o que renuncie, por entregarse, dicen, a los designios del republicano.

Lo ven completamente en brazos del equipo estadunidense, vía Kushner, esposo de Ivanka Trump.

Lo cierto es que Videgaray Caso tiene que dar una explicación a todos, porque debe conocerse qué negocia y qué se está cediendo o aceptando a cambio de que ya no nos buleen.

Pleito de lavadero

Mientras, convertida en un pleito de lavadero, la marcha de mañana, respaldada desde el gobierno para mejorar la deteriorada imagen presidencial, se reporta lista… y sin acuerdo.

A poco más de 24 horas de que se lleve a cabo la movilización contra Donald Trump y, de paso, contra el gobierno federal priísta por sus errores y carencias, se rompió el presunto pacto.

María Elena Morera, de Vibra México, califica de insensato y absurdo que Mexicanos Unidos, de Isabel Miranda, convocara a otra.

-Hay cientos de organizaciones que trabajan para que la marcha salga bien, y que Isabel haya convocado el mismo día a la misma hora, me parece un poco absurdo.

No estamos de acuerdo con los puntos de exigencia al gobierno, dice.

Y Miranda reviró:

-Dejémonos de tonterías y cosas absurdas.

Yo no critico ni califico a nadie. Acepto y respeto los puntos de vista de todos.

Así, unidos, marcharán mañana. Y miles de mexicanos, infuenciados por los medios, que también están tirados al piso, acudirán puntuales a la cita.

Quieren protestar contra los abusos de Trump.

Honor intacto

Peña Nieto aseguró ayer en Zapopan, Jalisco, en el 102 aniversario de la Fuerza Aérea, que la forma en que cayó un cadete el jueves, desolado, en la ceremonia por la Marcha de la Lealtad, es muestra de honor.

-La forma en que cayó llamó a muchos la atención.

Y aquí les explico:

-Caer así, de manera firme, serena, y sin meter las manos ni doblarse, no es más que señal de ese carácter, de esa valor, de esa gallardía, de ese coraje que distingue a nuestras Fuerzas Armadas.

Está bien que el discurso hoy, lo inn, sea hablar de unidad, de lealtad militar, de honor, pero…

¿Y el estado de salud del cadete?

Porque, con el honor intacto, sí, pero con la cara destrozada. Cuando menos golpeada. Cayó de frente, de lleno.

¿Y cómo iba a meter las manos, si ya iba desmayado?

Fracturado

El cártel de Sinaloa está fracturado, dividido.

Todos quieren el mando, tras la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán Loera a Estados Unidos.

El presunto atentado en contra de sus hijos, Archivaldo y Alfredo ordenado y encabezado por el abogado del grupo, Dámaso López, El Iicenciado, muestra cómo el cártel se ha dividido y cómo, de paso, los hijos del capo no tienen capacidad ni recursos para quedar al frente.

Y la muerte de Juan Francisco Patrón El H2, capo del cártel de Los Beltrán Leya, apenas el jueves, envía una señal de escisión y de cómo ese grupo, escisión del cártel de Sinaloa, está en agonía.

Curiosamente, la caída del H2 se da tres días después del presunto atentado contra los hijos del Chapo.

Vienen días de mayor violencia.

Seguro.

Campaña

Alfredo del Mazo Maza, precandidato único del PRI en el Estado de México, continúa con su campaña.

Ayer estuvo en Cuautitlán Izcalli, donde se reunió con delegados del tricolor, rumbo a la convención del 3 de marzo, cuando se votará por el candidato… que será él.

Vámonos: Ha comenzado la cacería de migrantes.

Sí está loco.

albermontmex@yahoo.es @amontoya