Palencia quiere dejar escuela en Pumas

CON UN FUTBOL DINÁMICO Y PENSANTE

Pese a los altibajos, califica como positivo el balance a siete jornadas del Apertura 2016.-Hoy en amistoso contra Puebla

Para Juan Francisco Palencia el balance de Pumas de la UNAM es favorable después de siete jornadas disputadas, siente que van por el camino correcto en este Apertura 2016 y le gustaría a mediano plazo dejar escuela con su sello futbolístico, no sin advertir que deben mantener un trabajo constante para poderlo conseguir.

En charla con OVACIONES, al amparo de la guarida felina, el director técnico auriazul se dio tiempo para compartir sus avances, expectativas y objetivos al mando de Pumas, no sólo pensando en clasificar a la liguilla, sino también a fin de encaminarse como un serio candidato al título de Liga MX.

“Es bueno, creo que el equipo se ha comportado bien. El equipo ha sumado triunfos (5), sólo hemos perdido un par de juegos de nueve, incluidos los dos de Concachampions. Sin empargo hay que pasar página y mirar para adelante”.

MIRAR PARA ADELANTE

-Se insiste en valorar si los triunfos no maquillan el desempeño

defensivo, línea donde Pumas se ve más frágil hasta el momento.

“Este deporte se trata de encontrar un equilibrio y mientras hagas más goles de los que te hacen, entonces en ese equilibrio (deseado) el equipo se ha comportado bastante bien. Para mi algo se está haciendo bien, no es casualidad poderse mantener seis fechas en zona de calificación, se puede maquilar un resultado, pero no se puede maquillar un tercio de la temporada”.

“Evidentemente se debe alcanzar un equilibrio. Si me atacan debo saberme defender bien, no puedo solo atacar si (antes) no se tiene esa vocación defensiva que sea equilibrante. Naturalmente si tengo la pelota siempre me gusta ir al frente”.

DEFENDERSE BIEN Y ATACAR MEJOR

Palencia explicó que el conjunto universitario tuvo que cambiar su planteamiento de 4-2-4 a 4-3-3 para poder ser más ofensivos y que luego de la fecha dos Pumas ha evolucionado.

“Se ataca cada día mejor, no con la contundencia que quisiéramos, pero no se trata de tener una varita mágica, sino de trabajo”.

También se le interrogó a Palencia de la percepción que se tiene en el sentido de que él quiere imponer un sello propio, europeo, dejando atrás la escuela de Ricardo Ferretti que tiene marcado a Pumas desde hace varias generaciones.

“No. Todos los técnicos tienen un estilo diferente. Lo tiene Ricardo, Memo (Vázquez), el mismo José Luis Trejo. También cada equipo tiene un estilo diferente y en lo personal yo no digo que siga tal o cual corriente. Mi intención es tener mi propio estilo de juego donde lo único que les pido a los muchachos es que jueguen por intención, no por intuición”.

HUELLA CON SU PROPIA ESCUELA

Tranquilo, reflexivo y análitico, Juan Francisco complementó.

“La intención de jugar al futbol es que piensen, que entiendan el juego y que traten de desarrollarlo. Al final cuando ellos están metidos en la cancha son quienes deben tomar decisiones, no el entrenador. Que decidan con base a las herramientas que les proporciona uno”.

¿Entonces el futbol pensante es el sello distintivo que tiene el estilo futbolístico de Paco Palencia?

“Es lo que intentamos. Que la gente entienda bien al futbol, que actúe por intención, no por intuición (puntualizó). Que el jugador sepa por dónde se debe mover, saber sí va a recibir la pelota o no. Saber sí se mueve para generar un espacio (al ataque) o cerrarlo (para defender). Saber porqué se hace cada movimiento”.

Y pese a considerar que el balance es positivo y alentador, Juan Francisco Palencia sabe que en Pumas deben trabajar mucho para poder lograr su cometido.

Pumas de la UNAM entrenó ayer en la Cancha Dos de Ciudad Universitaria y tratará de sacarle el mejor provecho al receso del Apertura 2016, ante el parón por la Fecha FIFA, con motivo de los duelos clasificatorios rumbo al próximo Mundial de Rusia 2018.

Hoy jugará un partido amistoso frente al Puebla en el estadio Olímpico Universitario, a las 12 horas y a puerta cerrada.