PAN: frente, crucial para un gobierno de coalición

No se trata sólo de sacar del gobierno a un partido político, dice

La conformación de un frente amplio opositor para la elección de 2018 abrirá la vía para la construcción de un gobierno de coalición, consideró ayer el dirigente nacional panista, Ricardo Anaya.

El queretano dejó ver la necesidad de coaligarse con otras fuerzas políticas y diversos sectores de la sociedad civil en aras de un gobierno fuerte y plural cuyo trabajo se traduzca en un mayor progreso social.

Anaya explicó que la integración del frente opositor es una opción válida para que México tenga futuro, ya que no se trata únicamente de sacar a un partido político del poder, sino de construir un bien común para todos los mexicanos.

“La razón de ser de un frente amplio opositor, que incluya a partidos, movimientos sociales, organizaciones civiles y académicos, va más allá de sólo querer sacar del gobierno a un partido político o a un grupo que ha lastimado terriblemente a México”, expuso.

Se trata de trabajar coordinadamente a partir de un proyecto programático que genere condiciones objetivas para la prosperidad, el desarrollo y el bienestar de todos los mexicanos, enfatizó.

El panista comentó que, desafortunadamente, el actual diseño institucional, sin segunda vuelta, ha derivado en elecciones que llevan al gobierno a personajes y partidos que no eligió la mayoría de los mexicanos, y que eso se ve reflejado en la inconformidad y descontento social.

“Algunos tratan de desprestigiar esta intención diciendo que sólo se trata de sacar al PRI y de evitar que el populismo trasnochado y destructor llegue al gobierno. No, de lo que se trata es de sumar fuerzas, de llegar al poder con acuerdos que se traduzcan en un gobierno de coalición”, explicó.

El cambio de régimen que el país necesita sólo podrá lograrse sumando fuerzas, principalmente con ciudadanos, quienes necesitan un gobierno honesto y que dé resultados, enfatizó.

La convocatoria para formar este Frente Amplio Opositor está abierta a todos: a partidos y a actores políticos, sociales y académicos, puntualizó.