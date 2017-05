Panistas se lanzan contra Ricardo Anaya por promocionarse

Ricardo Anaya, Presidente Nacional de Partido Acción Nacional (PAN), ha sido objeto de criticas en su partido, debido a que aseguran algunos miembros, que ha ocupado los tiempos oficiales del partido para promover su imagen personal y no para promover al partido y brindar apoyo a los candidatos que se encuentran en campañas para las próximas elecciones del 4 de Junio.

Estos señalamientos los realizaron miembros del Consejo Político del PAN, acusando que Anaya ha estado promoviendo su imagen y dejando a un lado el apoyo a los candidatos del blanquiazul rumbo a las próximas elecciones.

Los miembros del PAN, acusaron que ante los cuestionamientos, Anaya mandó a Juan José Rodríguez Prats a insultar al ex presidente Felipe Calderón y al resto del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional con el fin de que se terminara la sesión. Los consejeros aseguraron que unas horas antes de lo sucedido en el Consejo Político, el ex priista Rodríguez Prats había sido nombrado Presidente de la Comisión de Doctrina del PAN.

El ex presidente Felipe Calderon, se fue contra Anaya al señalar irregularidades que existen en el proceso de reafiliación y la poca claridad que existe en la selección del Candidato presidencial a rumbo a las elecciones de 2018 y criticó la labor que Ricardo Anaya ha tenido al frente de la organización.

Finalmente, Calderón mencionó que sin importar si el próximo candidato rumbo a las elecciones presidenciales de 2018 es Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle o el mismo Ricardo Anaya, se debe actuar con imparcialidad y transparencia para lograr la unidad en el partido.