Para que no sufra la familia

Decide Jorge Ortíz de Pinedo firmar la Voluntad anticipada, en caso de que su situación de salud ponga en riesgo su vida

Luego de haber encarado a la muerte por el cáncer de pulmón que padeció, el actor Jorge Ortiz de Pinedo aseguró que ante cualquier situación de salud que ponga en riesgo su vida y estabilidad familiar firmó ante Notario Público la “Voluntad anticipada”.

En entrevista destacó que ante la oportunidad que tiene de seguir viviendo, decidió liberar a sus hijos, nietos y esposa de la angustia de una larga agonía, que desestabilice la economía y la tranquilidad de sus seres queridos.

“La ‘Voluntad anticipada’ la firmé ante un notario y tienen copia mi mujer y mis hijos, así como mi abogado, donde pido que si tengo una enfermedad terminal o un accidente grave, no intenten revivirme, no me metan respirador artificial, ni me practiquen traqueotomías o descargas eléctricas para prolongarme la vida de manera artificial”.

Destacó que ante esta nueva oportunidad de vida, sólo pide que cuando el destino lo alcance “me dejen morir en paz, porque no quiero imaginarme qué harían con una persona enferma meses y meses en la cama, venderían todo por salvarme y eso no quiero, porque se ilusionan y no es bueno”.

Aseguró que todo esto lo pensó desde que los doctores le dijeron que había librado el cáncer de pulmón. Reconoció que estar conectado al oxigeno se ha convertido en una técnica complementaria de vida: “Puedo estar sin el respirador por más de dos o tres horas y no hay problema, pero será de por vida el llevarlo”.

El también productor subrayó que no quiere que su familia sufra si él llega a recaer, aunque dejó en claro que no piensa en la muerte. “No me importa ese estado, porque para mí no existe; sin embargo, debo ser realista y estar preparado, así como cuando enfrenté la lucha contra esta enfermedad (cáncer de pulmón) que yo mismo provoqué al fumar tantos años”.

Desde hace cinco años superé la crisis y ahora mi vicio es trabajar. “El teatro es mi vida, porque esta semana estaré con lo de la temporada de Stand up comedy’ luego en 10 días estar con Mauricio Herrera con su espectáculo Concierto miedo y en 25 días, La última sesión de Freud. Después de eso me voy de gira con ‘Una familia de diez’ y luego el ‘Fantasma en el espejo’, en octubre y noviembre”.

Ortiz de Pinedo destacó que ante una nueva oportunidad de vida luego de librar el cáncer de pulmón por haber fumado durante más de 40 años, busca abrir teatros y fundar foros, que den empleo a los talentos mexicanos en ambas disciplinas.

“Deje el vició del cigarro, pero el del teatro jamás, porque lo traigo desde niño cuando iba a los teatros a ver a mi madre y a mi padre”, comentó.

Recordó que hace más de 30 años creó el programa de televisión “Los comediantes”, por donde desfilaron más de 300 cómicos, durante 20 años y de ahí salieron muchos que hoy son famosos.

Ahora, continuó, me doy cuenta que los jóvenes “standoperos” no tienen un escaparate a nivel nacional como lo tuvimos los de mi generación, y por eso creo este formato”.

El actor abundó que es la única manera que se le ocurre para ofrecer espectáculo, diversión y esparcimiento a la gente: “Uniendo y derrumbando barreras en el “stand up” y la comedia, para crear fuentes de trabajo y unir talento clásico con la nueva ola de actores cómicos o comediantes.

El Doctor Cándido Pérez, como también se le conoce a Ortiz de Pinedo, subrayó que la idea es ofrecer funciones alternadas o combinadas entre actores de ambas disciplinas a partir de los jueves, viernes, sábados y domingos, con lo que demostraremos que la comedia y el “stand up” son lo mismo desde hace más de 40 años”.

Puntualizó que por siempre hizo “stand up”, solo que antes se le decía rutina, cuenta chistes o comedia en la que hablaba de su familia y de lo que vivía día a día.

Así que no es nada nuevo, pero ahora mi compromiso es demostrar que son formas distintas de trabajar para generar la risa, además de abrir más teatros.

El actor indicó que además de tener una vida llena de proyectos espera con ansias la grabación de la segunda temporada del programa “Una familia de diez”, que hace diez años que la estamos esperando.

“Llevo dos recintos teatrales me faltan tres más y espero me alcance el tiempo para ello, porque vamos también con la puesta de “El fantasma en el espejo” que estrenaremos en el Teatro Ignacio López Tarso”. (NOTIMEX)