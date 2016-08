Penúltima llamada para el PRI

El presidente Enrique Peña Nieto emprende su camino rumbo al fin de su sexenio al llegar a su 4to. Informe de Gobierno, y con ello la sucesión presidencial toma mayor fuerza. El tiempo se le va al presidente y su popularidad con la que comenzó su sexenio prácticamente se le esfumó. Si hoy fueran las elecciones presidenciables seguramente el PRI perdería.

El ambiente económico y político internacional ha afectado a las finanzas del mundo y a México por igual; sin embargo, nuestro país a pesar de todo ha soportado los embates de las crisis internacionales, gracias a ciertas estrategias económicas del gobierno de Peña ha implementado, que son muy difíciles de entender para la población en general, pero que tampoco se han explicado con suficiencia.

Las elecciones presidenciables ya están a la vuelta de la esquina, el panorama se vislumbra muy difícil para que el PRI se mantenga en la silla presidencial; sin embargo, aún se le presentan dos oportunidades más, a pesar de todo. La primera oportunidad se encuentra en la antesala pues el próximo año se celebrarán las elecciones de los gobiernos de Nayarit, Coahuila y de la tierra de Peña: el Estado de México, que simboliza su gobierno. De perder el PRI la Joya de Oro, sería prácticamente anticipar su derrota de las elecciones presidenciales. De ganarlas recibiría una bocanada de oxígeno, lo que le permitiría, mantener la esperanza de ganar las elecciones del 2018.

Es por ello que aún no se ha decidido quién representará a su partido en el Estado de México; sin embargo, el elegido deberá garantizar el triunfo, por lo que deberá ser alguien confiable y creíble; no hay vuelta, un error sería precipitarse al abismo. Además del candidato mexiquense, deberá contar con un equipo de primera, y no me refiero de amigos sino de gente profesional. El nerviosismo aflora dentro del equipo de Peña, pues también tienen en la mira la sucesión presidencial, y aquí la lucha al interior se encuentra a su máxima expresión, pero antes hay que resolver las elecciones de 2017.

Dentro de los cambios se menciona a Luis de Videgaray Caso, como el candidato del PRI para el Estado de México, por lo que Peña estaría mandando toda la carne al asador para conservar a su estado natal, por lo que si fuera cierto entonces para la presidencia se colocarían a tres hombres como aspirantes: Miguel Angel Osorio Chong, José Antonio Meade Kuribreña y dependiendo del resultado en el Edomex, podría colarse Eruviel Avila Villegas.

Entonces los cambios de gabinete no son futurismo periodístico, en esta ocasión obedecen precisamente a una emergencia política de gobierno, intentar retener la silla presidencial. Finalmente quizás entonces las elecciones del 2017 serán la penúltima llamada para el PRI ¿O será la última?

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de Periodismo 2013. ferfuentesmty@hotmail.com