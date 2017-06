Reconoce Osorio

El técnico tricolor acepta que reaccionó mal contra su homólogo de Nueva Zelanda

Sochi, Rusia.- El técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, ofreció disculpas por la reacción que tuvo durante el partido contra Nueva Zelanda, al insultar a un asistente del técnico Anthony Hudson.

Todo se dio en la acción donde Carlos Salcedo se lastimó el hombro, los Kiwis siguieron jugando el balón cuando el mexicano estaba el piso y ello provocó la ira de Osorio, quien lanzó al auxiliar un ‘motherfucker’ (hijo de puta), que fue captado por las cámaras.

Ya al final, más tranquilo por el triunfo, Osorio dijo:

“Primero, aprovechar la oportunidad para ofrecer disculpas a los televidentes, evidentemente me pase de tono con el asistente de ellos, uno de los que estaba sin cabello. Entendíamos y respetamos su idea de jugar un fútbol directo, de mucho roce, pero cuando eso rebasa el límite y se convierte en un atropello al Fair Play, ahí llega mi límite de aceptar las cosas.

“Cuando cae Carlos Salcedo les da a ellos una posición clara de gol que hubiera sido nefasta, pasaron varios segundos en los que nuestros jugadores le gritaban al banco de ellos que pararan la jugada, como yo al técnico.

“Entonces cuando no hay respuesta positiva, se está abusando, ya no es un juego de contacto directo, pasa casi con la frontera de la violencia, eso no se puede permitir, por eso perdí el control. Me ofendió y seguía instigando e insultándome en español, desafortunadamente la cámara me sigue a mí, pero el asistente de ellos fue culpable directo de todo lo que aconteció”.